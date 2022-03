Compromís y Unides Podem vuelven a pedir la dimisión de Martínez (APV) y el PSPV reprocha que esta petición "no es leal"

20M EP

NOTICIA

Compromís y Unides Podem han vuelto a pedir la dimisión del presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia ya que consideran que hay "irregularidades" y que no está actuando de manera "transparente" en la investigación sobre la permuta a Boluda, mientras que el PSPV ha considerado que "No es leal abrir debates públicos para pedir dimisiones" y que "no se puede estar en el Gobierno y en la oposición al mismo tiempo".