El Consell llança la major convocatòria de beques a l'exempció de les taxes universitàries amb 5,5 milions d'euros

20M EP

NOTICIA

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha convocat les beques a l'exempció de les taxes universitàries per a cursar estudis a les universitats valencianes per un total de 5,5 milions d'euros per al curs 2021-2022, la qual cosa suposa un increment del 10% en relació a la dotació de l'any anterior i, per tant, es converteix en la convocatòria més quantiosa d'aquesta modalitat.