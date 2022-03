¿Cómo hablar de la guerra con los niños? Ni tabúes, ni sobreprotección: "No hay que pensar que no se enteran de nada"

Los niños y niñas que no están en Ucrania en estos momentos no están viviendo ni de lejos la misma situación que los que sí se encuentran en este país en el que el presidente ruso Vladímir Putin está causando una masacre. Sin embargo, aunque en la distancia, las imágenes que ven los medios de comunicación y las redes sociales o las conversaciones que tienen en sus casas o escuelas sobre la guerra que Rusia ha empezado en Ucrania les afecta al estado anímico, igual que a los adultos. Los más pequeños, observadores por naturaleza, necesitan que los más mayores les guíen. La clave para evitar que estas escenas que ellos nunca antes habían visto en la vida real les causen un shock es que sus familias les expliquen sin tabúes pero con un lenguaje adaptado a su edad el acontecimiento histórico que están viviendo, y que les transmitan seguridad, confianza y sosiego.

La invasión bélica se ha cobrado ya al menos 331 vidas de civiles según la ONU, 19 de ellas menores de edad. Según la ONG Save The Children, los niños muertos son ya 16, entre los que se encuentra una niña de seis años que resultó herida en un bombardeo en Mariupol. Las cifras de fallecidos varían según el bando que las ofrezca. El número de refugiados supera ya el millón. Esta información tan cruda no tiene por qué ocultarse a los más pequeños que viven el conflicto desde la lejanía pero sí hay que adaptar el lenguaje a su edad porque a estas alturas "ya todos saben que algo está pasando".

Así lo explica la psicóloga infantil Silvia Álava, que recomienda en primer lugar preguntar a los más pequeños qué creen que es una guerra y qué saben de ella. Sus respuestas nos darán "un punto de partida" de la conversación.

"Los niños son muy buenos observando pero no tanto entendiendo. Necesitan que un adulto les decodifique"

"Hay que pedirles que pregunten todo lo que necesiten saber. Los padres somos sus figuras de referencia y, si no sienten en confianza con nosotros, irán a buscar las respuestas a otro lado o en internet, donde pueden encontrar imágenes duras que les creen un cierto shock". Álava sí insta a evitar que los más pequeños vean imágenes crudas o desaconseja dejarles solos delante de la televisión o ante las redes sociales. "No es el mejor momento para dejarles ver un telediario. Si a los adultos nos remueven por dentro [esas imágenes], imagínate a los más pequeños", dice.

La psicóloga del Centro Álava Reyes entiende que las guerras son muy complejas de explicar y por ello recomienda adaptar la explicación a la edad de cada niño o niña, utilizando un lenguaje apropiado para ellos y fácil de comprender. "Los niños son muy buenos observando pero no tanto entendiendo. Necesitan que un adulto les decodifique lo que está pasando en un lenguaje más simple y adaptado para su edad. No podemos remontarnos a la II Guerra Mundial o a la antigua URSS", afirma.

Lo importante para ella es transmitir a los más pequeños mensajes desde la tranquilidad y el sosiego, a la vez que se validan las emociones que sienten. "Es normal que estés triste y enfadado, los papás también lo están porque a nadie le gustan las guerras. Pero tú estás aquí a salvo junto a tu familia, lejos del conflicto", propone decirles, aunque eso suponga "hacer un teatrillo" porque los adultos también estemos afectados. Y es que, prosigue Álava, "no es tanto lo que les decimos sino cómo nos ven".

Por su parte, la también psicóloga especializada en terapias familiares Amalia Gordóvil añade que "es importante no subestimar a los niños" o "pensar que no se enteran de nada", pero al mismo tiempo aconseja "no ponerse alarmistas, porque entonces les estamos sobreprotegiendo desde la ansiedad".

Coincide con Álava al incidir en que hay que restringir la exposición a las imágenes más duras porque "no las van a entender ni contextualizar y sí les pueden provocar miedo e insomnio" si no se explican bien.

La también profesora de Psicología en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) anota que "hay que estar atentos a posibles cambios en las rutinas o en el sueño de los niños".

Gordóvil también sugiere como punto de partida preguntar a los hijos e hijas qué es lo que entienden y no entienden del tema y qué sienten al respecto, para así ofrecerles respuestas que les den seguridad. "No hay que dar por hecho que tienen miedo a una posible III Guerra Mundial porque quizá lo que más les inquieta es no entender que Putin pueda dormir con la conciencia tranquila", apunta.

"Hay que estar atentos a posibles cambios en las rutinas o en el sueño de los niños"

La experta desaconseja evitar imágenes impactantes y también tabúes y opta por "responderles a todo lo que pregunten y siempre dándoles mucha seguridad" para que "se sienten escuchados y acogidos, con confianza para expresar y normalizar sus sentimientos, que son los mismos que tienen los adultos".

"No hay que pensar que esto no va con ellos ni que por hablar del tema les vamos a crear un trauma, entre la pandemia de la covid-19 y ahora la guerra", resume.

Estrategias para cambiar el foco

Quizá haya padres que estos días hayan tenido que atender a sus hijos en mitad de la noche por una pesadilla generada por las imágenes bélicas vistas en las pantallas. Ante esos casos, Gordóvil recomienda abrazar y calmar, decirles que están protegidos en sus hogares e intentar transportarlos a pensamientos positivos y esperanzadores pidiéndoles, por ejemplo, "que imaginen su planeta ideal".

Otra de las estrategias que cuenta su colega Álava es hacerles partícipes en tareas de voluntariado para ayudar y solidarizarse con la población ucraniana. De esa forma, explica, se pone el foco en la gente buena y en el ser humano altruista.

Huir de los señalamientos en el colegio

Hablar en el colegio es otra forma de abordar el tema. Y más si entre los compañeros hay niños o niñas procedentes de Ucrania y de Rusia, en cuyo caso se pide huir de la estigmatización y la culpabilización individual, pues los ciudadanos no son responsables del conflicto. "No se trata de una guerra de rusos contra ucranianos ni al revés, sino que se trata de una decisión que un líder toma en un determinado momento de forma unilateral", sostiene Álava.

"Es muy importante que desde pequeños aprendan que un determinado país no tiene la culpa de que su presidente tome una decisión tan errónea y dramática como es la guerra. La culpa no la tienen los niños rusos que están en clase, ni muchísimo menos. En esos casos hay que vigilar qué tipo de comportamientos se pueden estar dándose o los mensajes que se están trasladando y dejando muy claro que no tiene nada que ver con los niños rusos ni con la mayor parte de la ciudadanía rusa, sino una decisión de su presidente", mantiene