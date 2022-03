Ucraïna.- La Comunitat destina 300.000€ a material farmacèutic per a Ucraïna i té en reserva 2,3 milions més

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en una compareixença davant els mitjans de comunicació després de presentar el projecte de digitalització i innovació del sector agroalimentari que opta al Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (Perte) Agro. L'acte ha tingut lloc al Palau de la Generalitat, on onejava una bandera d'Ucraïna.

El president ha informat que aquest matí ha mantingut una trobada, entre altres, amb la delegada del Govern a la Comunitat, Gloria Calero, la consellera de Justícia, el secretari autonòmic de Relacions Exteriors i el president de la Federació de Municipis per a abordar la situació d'Ucraïna, "sotmesa a una invasió absolutament terrible".

"La Comunitat Valenciana no és indiferent al dolor mai, i en aquest moment tampoc és indiferent davant una guerra absolutament irracional", ha afirmat Puig, per a continuar desgranant una sèrie de mesures acordades pel Govern valencià davant aquesta situació.

En primer lloc, la Comunitat ha mobilitzat "de caràcter immediat" 300.000 euros per a material farmacèutic a través de Farmamundi. El material s'ha remès a Torrejón perquè, al costat de l'ajuda prestada per altres comunitats autònomes, arribe al conflicte.

Sobre aquest tema, Puig ha recordat que el Consell té un conveni amb Farmamundi de 600.000 euros i, de moment, ja ha executat la mitat del pressupost amb aquesta ajuda a Ucraïna. A més, disposa d'un conveni amb Creu Roja d'altres 600.000 euros i la mitat també es mobilitzarà quan l'ONG ho estime convenient.

Al costat d'aquesta ajuda, la Conselleria de Cooperació disposa d'un Fons d'Emergència de quasi dos milions d'euros i que es podria utilitzar per a aquest conflicte. "Ara estem pendents de les decisions que es puguen proposar per part de l'Agència Espanyola de Cooperació i de l'Ambaixada Ucraïnesa", ha dit Puig.

D'altra banda, la Conselleria de Justícia prestarà, mitjançant els Col·legis d'Advocats, assessorament jurídic a les persones que arriben d'Ucraïna a la Comunitat o que ja es troben en el territori i necessiten aclarir la seua situació legal.

Així mateix, des d'Emergències s'habilitarà una línia especial de 112 Ucraïna per a atendre els refugiats, les persones que es troben a la Comunitat i necessiten saber tot tipus d'informació relacionada amb el conflicte. En l'autonomia hi ha censats uns 21.000 ucraïnesos encara que probablement en aquests moments hi haja vora els 30.000.

AJUDA SANITÀRIA

A més, la Conselleria de Sanitat ha informat el Ministeri de Sanitat que disposa de 2.094 llits hospitalaris per si anaren necessàries per a atendre persones ferides per la guerra. I, també, des de Sanitat s'habilitarà un SIP provisional i simplificat per a les persones provinents d'Ucraïna.

D'altra banda, la Comunitat muntarà en els pròxims dies un dispositiu de coordinació per a canalitzar material alimentari o un altre tipus d'equipaments a Ucraïna. "Intentarem enviar un comboi important de productes alimentaris, vestits i altres equipaments per a proveir des de la base que se situa a Polònia les persones que estan a hores d'ara patint el conflicte", ha afirmat el president.

DOS REUNIONS MÉS

Puig ha avançat que demà, dimecres, es reunirà la comissió interdepartamental per a abordar quatre aspectes: els ciutadans ucraïnesos que, sense família, estan a la Comunitat; les famílies sol·licitants de protecció i asil amb menors; els adults que han eixit de la guerra i han arribat a l'autonomia; i els treballadors mariners ucraïnesos que estan empleats en empreses de barques situades a la Comunitat.

A més, dimecres es reunirà la comissió mixta d'atenció a persones refugiades i desplaçades per a atendre el vessant humanitari valencià i donar la millor resposta; i es mantindrà una trobada amb els sectors econòmics socials afectats per aquesta crisi, els agents socials, la patronal i la Cambra de comerç per a situar la resposta econòmica a la crisi.

En aquest punt, preguntat per les conseqüències econòmiques que pot tindre per a la Comunitat les restriccions comercials amb Ucraïna, sent aquesta la primera regió importadora i exportadora amb el país, ha respost que l'autonomia té una relació "interessant" amb Ucraïna però "quantitativament no és que tinga gran transcendència".

Puig ha indicat que hi ha sectors de l'economia que tenen una directa implementació, com el de la ceràmica de Castelló, però ha afirmat que "tots els sectors de l'economia es veuran afectats no tant per les relacions bilaterals sinó pel conjunt de la crisi en la confiança del sistema i l'estabilitat".

El cap del Consell ha conclòs fent una crida a la solidaritat del poble valencià, "a la màxima solidaritat que puguem, sobretot des d'un punt de vista anímic i cívic". "És el moment en el qual hem d'expressar el nostre afecte i afecte; i també, en el que puguem, la nostra ajuda", ha destacat. "La societat valenciana mai falla", ha postil·lat.

Preguntat per si s'han trencat les relacions institucionals amb Rússia, Puig ha recordat que les relacions exteriors són competència del Govern d'Espanya i ha afirmat que coincideix amb l'Executiu i la UE en què cal cortocircuitar al màxim la relació política amb Rússia. "Però tampoc cal fer russofòbia. No es tracta de demonitzar els països. No hem de castigar els pobles. Hem de posar l'accent en els dirigents, no en els pobles", ha demanat.