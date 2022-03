Ucraïna.- Economistes adverteixen de l'impacte indirecte de la guerra per la inflació i el preu de l'energia

Així ho ha traslladat el director adjunt de l'institut, Joaquín Maudos, després de la presentació de l'observatori 'El repte de la recuperació' entre l'IVIE i Caixabank, sobre els sectors que es podrien veure més perjudicats per la guerra.

Al seu parer, l'economia valenciana no s'ha de veure directament perjudicada per la invasió russa a Ucraïna, ja que les exportacions de la Comunitat a Rússia representen uns 600 milions d'euros anuals: una quantitat que "no és insignificant però sí reduïda".

Per tant, "el conflicte no té una conseqüència directa important", ha remarcat, sinó que "el gran efecte és l'impacte indirecte" davant el risc que puga anar a més l'encariment de l'energia que s'arrossega des de fa mesos.

I és que hi ha empreses "molt depenents" de l'energia, com el sector del taulell amb àmplia presència a Castelló. La pujada podria incidir en la inflació, al 6,1% al gener i ara per damunt del 7%, que "cada vegada és més estructural i no conjuntural".

Un altre dels riscos és la reacció dels bancs centrals, sobre el qual l'economista ha apuntat que el BCE és "sensible" a la situació actual, de manera que "no és moment de pujar els tipus d'interés". "Però el Banc Central Europeu té un mandat: situar la inflació a mitjà termini entorn del 2%", ha recalcat.

En conseqüència, si la tendència és que la inflació puge molt per damunt del 3%, "potser haja d'actuar" augmentant els tipus d'interés i açò farà que "l'economia nacional estiga molt endeutada". "Ens empobrim en termes relatius", ha constatat, per la qual cosa s'ha mostrat "molt preocupat" per les decisions que adopten els bancs centrals.

En tot cas, el responsable de l'IVIE ha puntualitzat que és una situació generalitzada i que no hi ha cap sector en risc directe, encara que ha recordat que no només importen les exportacions a Rússia sinó també a Ucraïna.

"EFECTE PÀNIC"

I respecte a la possibilitat d'un "efecte pànic" que faça que la gent traga diners en massa dels bancs, ha insistit que no passarà a Espanya perquè és un risc "molt marginal".

"Si estiguera a Rússia sí em preocuparia per un 'corralito", ha asseverat, encara que ha posat l'accent que els espanyols no han de "acumular efectiu en aquest moment; faltaria més".