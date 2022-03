'El programa de Ana Rosa' contacta con un hombre rescatado por los GEOS de Ucrania: "¿Para qué sirve la ONU?"

La crudeza de la guerra entre Rusia y Ucrania ha supuesto que muchos españoles hayan tenido que abandonar el país lo más rápido posible. Para ello, España ha enviado a los GEOS, que se han encargado de rescatar a numerosos ciudadanos y hacer que regresen a España sanos y salvos.

Uno de ellos ha sido José Antonio, que llegó ayer, lunes 28 de febrero, a Barajas en un convoy protegido. El hombre ha señalado: "Tengo una imagen grabada en la retina. A las tres de la mañana, según avanzaba el convoy, a la derecha se quedaban todos los coches de los pobres ucranianos; y a la izquierda, centenares de niños que, al final, se agrupaban en la alambrada de la frontera. Miraban el autobús que pasaba con sus ojitos azules".

"Eran unos niños a los que nosotros mismos llevaríamos al colegio. Con una disciplina exagerada. Estaban agrupados unos con otro, con sus mochilas, encuadrados por las personas que debían vigilarlos. Daban ganas de salir del autobús, cogerlos y pasar la frontera. Es el infierno total de esas criaturas que ahora, con su edad, están recibiendo esa violencia psicológica que no sé cómo van a digerir más tarde", ha apuntado José Antonio.

El hombre ha señalado que, durante su juventud, estudió Derecho Internacional, pero no ejerce, pues cuanto acabó la carrera universitaria se dio cuenta de que "no servía para nada". Además, José Antonio ha reclamado la presencia de la ONU en Ucrania y ha criticado la inacción del organismo internacional: "¿Dónde están los cascos azules? ¿Para qué se ha hecho la ONU? El mundo tiene que saber que hay cinco países que pueden oponer su veto a las decisiones que se vayan a tomar. Por ejemplo, si una de las grandes potencias (China, Estados Unidos, Rusia, Francia e Inglaterra) no quiere enviar cascos azules, no se hace".

"Tenemos que intervenir. No se puede dejar esto en las manos de un tirano, de ninguna manera. Porque hoy puede ser Ucrania, que esperemos que no, pero puede ser lo que les dé la gana. Los rusos se tienen que dar cuenta de que están en manos de un tirano sanguinario que ha perdido la cabeza. Muchos pensamos que, incluso, tiene una enfermedad terminal y quiere acabar con el mundo, pero asusta ver que el mundo está en manos de un loco. No es racional. No está haciendo nada bueno para su país", ha agregado José Antonio.

Así, el hombre ha recalcado la necesidad de que la ONU intervenga, pues de esa manera Putin no podrá decir que es la OTAN quien interviene, sino que sería el mundo entero quien se opondría a las acciones de Rusia y, por tanto, el presidente ruso se daría cuenta de que no puede enviar bombas atómicas a todo el mundo.

Finalmente, José Antonio ha leído un cuarteto escrito por él mismo en el que relata el horror de la guerra que se ha visto obligado a presenciar en primera persona.

"Con viento en la espalda cabalga la muerte

por los prados helados de mi locura.

Perdiendo el aliento, castiga bien fuerte el negro jinete

su blanca montura.

Los civiles esperan duros ocasos

contando impotentes las horas del día.

¿Serán pasto de Putin esos mansos,

cuando nadie escuche su vil agonía?

Cobarde, no escondas el cuello en el fango

La pálida sabrá por dónde cortarlo

porque nadie escapa a su acero templado.

Corre, huye sin rumbo para contarlo.

Cuéntale al viento mi dolor amargo

Grita a la luna impúdica el dolor

O llora, inconsciente, ese cruel letargo

Que las Naciones Unidas consientan el horror".