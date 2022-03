Compromís i Unides Podem coincideixen que "no és moment" per a parlar de coalicions però deixen la porta oberta

Així ho han manifestat Robles i Lima en declaracions prèvies a la Junta de Síndics. La portaveu de Compromís ha reivindicat la seua formació com una "força que ha demostrat que té una base molt consolidada" i ha insistit que "sempre posaran per davant els interessos dels valencians".

Per açò, malgrat que "parlaran amb totes aquelles que s'acosten a dialogar", ha advocat per "valorar les qüestions en el moment que toca". Segons la síndica, a hores d'ara, els diferents partits que formen Compromís han de "dialogar internament" per a "consolidar la seua marca" i ha rebutjat mostrar la seua opinió sobre el tema, ja que "quan es trauen aquestes qüestions sense debat intern, el que es fa és pervertir el debat".

En aquest sentit, ha advocat per un debat "assossegat" i ha remarcat que "queda més d'un any" de Govern del Botànic. De fet, ha subratllat que "cada situació és un món i a cada moment, la vida porta a una anàlisi de la realitat". "Ni 2015 és 2023, ni 2019 és 2022", ha postil·lat, encara que sí ha reconegut que "en el moment del debat, es porten en la motxilla les experiències anteriors".

"DISPOSICIÓ A SUMAR"

Al seu torn, Pilar Lima ha remarcat que "no estem en moment electoral", i malgrat que "no és el moment adequat per a parlar d'açò, en l'ADN de Podem sempre hi haurà disposició a sumar".

De fet, ha considerat que Compromís és una "força germana" amb la qual "hi ha possibilitat d'entendre's" i que poden fer-ho "a tots els nivells" (autonòmic, local i estatal). "Per nosaltres no serà", ha manifestat.