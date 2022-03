Detingut a Alacant per atropellar un motorista a Sevilla i fugir després de deixar-lo ferit greu

Per a la investigació, es va comptar amb la col·laboració ciutadana i amb una gravació dels fets que va registrar la càmera d'un taxi que circulava pel lloc. Una vegada identificat, els agents van determinar que el presumpte autor suposadament pertanyia a una organització criminal i comptava amb nombroses identitats falses així com més de 30 antecedents per delictes contra el patrimoni de gran entitat comesos a Espanya.

L'home va ser arrestat en l'estació d'autobusos d'Alacant quan pretenia tornar a Madrid i està acusat dels presumptes delictes de lesions, contra la seguretat vial, omissió del deure de socors i sostració de vehicle, segons ha informat la Policia en un comunicat.

La investigació va arrancar després de l'accident. Una vegada es va produir el sinistre, el conductor del vehicle suposadament va fugir, però els fets van ser gravats per la càmera del cotxe d'un taxista que circulava per la mateixa via i que, després d'observar allò ocorregut, va començar a perseguir el vehicle implicat en els fets.

Així mateix, un testimoni presencial va aportar dades sobre el model de cotxe, color i matrícula, que figurava com sostret a una empresa de lloguer de Madrid el passat mes de novembre.

Amb tota la informació i després de sol·licitar col·laboració ciutadana mitjançant les xarxes socials, agents de la Policia Local de Sevilla van aconseguir localitzar el cotxe i el van traslladar fins a les dependències de la Policia Nacional per a procedir a la inspecció ocular.

Una vegada iniciades les investigacions, es va aconseguir la identificació del conductor, un home de 28 anys presumptament pertanyent a una organització criminal, al qual li constaven nombroses identitats falses, així com més de 30 antecedents policials per delictes contra el patrimoni de gran entitat comesos a tot Espanya.

A causa que l'investigat havia extremat les precaucions per a evitar ser localitzat, ja que tenia gran capacitat de moviment i prenia moltes mesures de seguretat, les tasques d'investigació dels agents es van fer cada vegada més difícils.

No obstant això, avançades les perquisicions, els agents van tindre coneixement de la presència de l'investigat a la localitat de Torrevella, on havia fugit des del seu domicili habitual en un poble de Toledo després de l'atropellament. Així, va ser sorprés i detingut a l'estació d'autobusos d'Alacant quan pretenia tornar a la capital.