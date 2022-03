La reina Isabel II preocupa de nuevo al suspender su reaparición tras superar el coronavirus

Es también lógico pensar que no es lo mismo, por mucho que sus síntomas hayan sido leves, pasar el coronavirus a los 95 años que casi a cualquier otra edad. Pero es cierto que la reina Isabel II había mostrado tanta vitalidad a lo largo de su reinado, máxime en este 2022, año de su Jubileo de Platino, que preocupa, y mucho, la manera en la que le está costando recuperarse para los diferentes actos que tenía previstos una vez superase la enfermedad. Lo ultimo: cancelar un acto este miércoles que suponía su reaparición.

Hace más de una semana que la monarca dio positivo y, aunque ya hayan pasado más de siete días de cuarentena, ha vuelto a posponer su reaparición pública, algo que ya preocupa a sus seguidores, pues era este miércoles día 2 de marzo cuando la soberana había de acudir a una recepción que va a tener lugar en el Castillo de Windsor.

Además, era el lugar más indicado para que se produjese la vuelta a los actos de Isabel II, dado que es precisamente allí donde está pasando este período de aislamiento. Y sin embargo, la propia Casa Real británica ha emitido un comunicado explicando que la madre de Carlos de Inglaterra no podrá asistir, lo que ha extendido los rumores de que la reina se encuentra bastante peor de lo que se podría pensar tras haber pasado la enfermedad de una forma leve.

"La monarca está de acuerdo con el consejo del Ministerio de Relaciones Exteriores en cancelar la recepción diplomática del miércoles 2 de marzo", se asegura en el susodicho comunicado. Una incertidumbre sobre su estado de salud agravada porque en dicho mensaje no hay ninguna mención a la causa o las causas del porqué de la postergación de su reaparición.

Queda pues, en el aire, incluso si Isabel II ya ha dado negativo o si, incluso dando negativo, no se encuentra con fuerzas. Hay medios que incluso no descartan la idea de que sea el conflicto armado entre Rusia y Ucrania la razón para su no asistencia. Sea como fuere, habrá que esperar hasta el futuro lunes 14 de marzo para su regreso a sus compromisos.

Ese día, en teoría, la reina tiene agendado acudir al Servicio de la Commonwealth en la Abadía de Westminster. No solo eso, sino que al día siguiente se celebrará otro acto cargado de emoción para ella, pues el 15 de marzo se realizarán los servicios conmemorativos de quien fuera su esposo hasta el año pasado: el príncipe Felipe, duque de Edimburgo.