Un arma casi química con el poder de una bomba nuclear: qué es una bomba de vacío y qué países la poseen

Ucrania asegura que Rusia ha utilizado ya bombas termobáricas o de vacío en la invasión iniciada el pasado 24 de febrero. Es lo que ha denunciado la embajadora ucraniana en Washington, Oksana Markarova. Estamos hablando de un artefacto de enorme poder destructivo. Tanto es así que estas bombas de vacío están prohibidas por la convención de Ginebra.

Qué es un bomba termobárica o de vacío

Detrás de cada arma se esconde un pensamiento (¿?), un afán perverso por provocar daño y destrucción. Es el caso de este tipo de bomba, que utiliza el calor (termo) y la presión (bárica) para conseguir un alto poder destructivo.

Aunque eso dos términos definen su naturaleza se la llama comunmente bomba de vacío porque eso es lo que hace: vaciar. Este artefacto consume el oxígeno de un espacio cerrado y, por lo tanto, mata por asfixia a los ocupantes de ese lugar.

Si el ejército de Putin las está utilizando (bien es cierto que Ucrania no ha concretado dónde lo ha hecho) es para atacar ya no los búnkeres donde se ocultan millones de ucranianos, que también, sino a las propias personas que si no han muerto con la explosión física lo pueden hacer por falta de oxígeno.

En los años 90 España llegó a probar una bomba de vacío en un desierto de Chile

A una HIT (bomba termobárica de alto impulso) también se la conoce como bomba de fuel, bomba de combustible, explosivo aire-combustible (FAE o FAX), arma de "calor y presión" o, como leemos ya en las denuncias ucranias, bomba de vacío.

Cómo funciona esta bomba

Técnicamente este tipo de bombas consisten en un contenedor de un líquido volátil o gas a alta presión que en algunos modelos está mezclado con un explosivo finamente pulverizado y dos cargas explosivas separadas. Cuando se lanza, la primera carga explosiva revienta el contenedor y produce la dispersión del combustible en una nube que se mezcla con el oxígeno de la atmósfera.

Esta combustión consume el oxígeno y causa una especie de vacío que origina una explosión de alta temperatura (hasta 3.000 grados centígrados). Una vez que el combustible ya se ha mezclado lo suficiente, se detona la segunda carga que propagará la explosión (onda explosiva) por toda la nube de combustible.

Leemos en la Wikipedia que algunos de los combustibles empleados, tales como el óxido de etileno y el óxido de propileno, son altamente tóxicos. De modo que una bomba de vacío que utilice esos combustibles es muy peligroso si se enciende y explota, pero también si el combustible no llega a encenderse, porque en ese caso funcionará como si fuera un arma química.

Desde cuándo hay bombas de vacío

El antecedente de la bomba de vacío es el lanzallamas, utilizado durante la Primera Guerra Mundial. Si un grupo de soldados se refugiaba dentro de un búnker, el uso de un lanzallamas contra ellos los podía también asfixiar, al absorver las llamas todo el oxígeno. Pero la bomba como tal se desarrolló durante la guerra de Vietnam.

Si el combustible no llega a encenderse, la bomba de vacío funcionará como si fuera un arma química

El ejército de Estados Unidos la desarrolló en la década de los 60 del siglo XX para destruir la red de túneles del Viet Cong. Además, usaron bombas termobáricas para "limpiar" campos minados. Rusia también la incorporó por esas mismas fechas (hay constancia de que las utilizaron en 1969 contra China en un conflicto fronterizo). Años más tarde, Moscú las volvió a lanzar en Afganistán y en Chechenia.

Qué países tienen y usan bombas termobáricas

La actual bomba de vacío rusa se probó por primera vez en 2007. Era la mayor bomba termobárica construida hasta la fecha y de hecho Rusia la llamo el "Padre de todas las bombas". Arrasó un bloque de apartamentos con un poder destructivo similar a una bomba nuclear.

Hoy hay versiones más ligeras que pueden transportarse en lanzamisiles, como los T-72 rusos vistos en Ucrania equipados con lanzamisiles TOS-1.

Además de Estados Unidos y Rusia, oficialmente disponen de bombas explosivas de aire-combustible los ejércitos de Israel y Brasil (es el único país de América Latina que domina esta tecnología).

¿Tiene España este tipo de bombas?

Nuestro país desarrolló desde 1983 una primera investigación para desarrollar una bomba explosiva de aire-combustible (BEAC), o sea, una bomba de vacío. En 1990, el entonces ministro de Defensa, Narcís Serra no descartó que España tuviera bombas termobáricas.

Ese mismo año, el diario ABC informaba de que los prototipos desarrollados habrían sido probados en una zona desértica de un país tercero (concretamente en Chile). Aquella información contaba que "el escenario para el que la BEAC fue desarrollado es el de un hipotético ataque de represalia en el norte de África, si se produjera una agresión".

Hoy no hay confirmación oficial de que el ejército español tenga bombas de vacío en su arsenal.