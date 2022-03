Shakira revela el motivo por el que "realmente pelea" con Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué forman una de las relaciones más consolidadas del panorama rosa. Tras más de una década de amor, y dos hijos en común, nadie duda de que el amor que se profesan va más allá de los sempiternos rumores de crisis en su pareja. Algo que no quita para que, como ha reconocido la propia cantante colombiana, discutan por alguna cuestión concreta.

Eso es lo que reveló recientemente Shakira en una entrevista que le concedió a Holly H., presentadora del podcast Planet Weirdo.

Así, la artista ha confesado que, debido a las diferencias culturales con el futbolista del Barça, no siempre coinciden en temas como la puntualidad. "Mi pobre marido, mi novio, mi papá, como quieras llamarlo, tiene que esperarme tanto tiempo. Está cansado de esperar. Porque la hora colombiana no es la misma que la catalana, la española", dijo la colombiana entre risas.

Como deportista de élite que es, Shak confirmó que Piqué está acostumbrado a unos horarios y un régimen muy estrictos, algo que está muy alejado de su forma de vida.

"Su mente está estructurada así y la mía... Me he vuelto mucho más puntual desde que lo conocí. [Pero] las veces que realmente nos peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto", aseguró la intérprete de Waka Waka.