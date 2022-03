Jorge Ponce repasa en 'La Resistencia' su fin de semana sin su familia: Deporte, drogas, porno y un pollo asado

Antes de recibir al invitado de este lunes en La Resistencia, el cantante Ajax, Jorge Ponce repasó junto a Broncano todo lo que había hecho durante el fin de semana que había pasado sin su familia.

"He pasado dos días deluxe porque mi mujer y mis hijas se fueron. El sentimiento es como de liberación porque te ves con mucho tiempo libre de golpe, como Mandela en 1990, y a la vez quieres volver a la cárcel. Es curioso... Una relación tóxica", afirmó el colaborador del programa de Movistar.

Admitió que "las quiero muchísimo, pero he aprovechado para hacer cosas". Ponce sacó una lista de todo lo que había hecho en los días que había estado solo en casa: "He jugado al pádel dos veces", comentó.

Jorge Ponce y Broncano, en ‘La Resistencia’.png ATRESMEDIA

"He visto tres episodios de una serie y una película, nada de animación, todo de adultos. He fumado porros, aunque solo dos caladas... es un calambrillo o un vuelta y vuelta", le explicó Ponce al presentador.

Señaló que "he ido a ARCO con las dos caladas...". Broncano le indicó que lo sabía porque fue con él a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid junto a unos amigos, que también fumaron porros.

También confesó que "me he masturbado con el porno son sonido. Al casarse las pajas son súper furtivas, en silencio... como un refugiado. No obstante, le puse el volumen y me defraudó", logrando las carcajadas del público presente en el teatro donde se graba.

Por último, también contó que se fue a patinar con dos amigos, luego fueron a su casa a comer "un pollo asado, ya que todos era planes trepidantes. Terminé leyéndoles un cuento infantil".