Roberto Leal se viste de indiano en el especial carnaval de 'Pasapalabra': "Es para rendir homenaje a La Palma"

Este lunes, Pasapalabra celebró un especial de carnaval donde los invitados (Adriana Abenia, Rocío Madrid, Manuel Bandera y El Selu) y Roberto Leal se disfrazaron para rendir homenaje a los grandes carnavales del mundo.

"Jaime y Orestes no van caracterizados de ningún personaje porque ya tienen bastante con lo que sufren cada tarde aquí", señaló el presentador a los concursantes, que se libraron de disputar La Silla Azul tras empatar en el programa del viernes.

Después de saludarles, cada invitado explicó de que iba vestido para que los espectadores del concurso de Antena 3 lo pudieran descubrir: "Represento al carnaval de Tenerife, amo la isla y tengo casa allí", afirmó Abenia.

Bandera, compañero de la presentadora en el equipo naranja junto a Orestes –en su programa 99-, comentó que "me ha tocado el traje elegante del carnaval de Venecia, pero creo que nunca me había vestido de esa época".

La siguiente fue Rocío Madrid, que representó al carnaval de Río de Janeiro: "Me encantaría tener casa allí, pero no la tengo, si alguien me quiere invitar...", afirmó entre risas.

¡La maravillosa @_RocioMadrid representa al Carnaval de Río de Janeiro en este día tan especial! 🥳 #PasapalabraCarnaval

En directo: https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/56ydpBsDvP — Pasapalabra (@PasapalabraA3) February 28, 2022

Acompañando a Jaime y a la malagueña en el equipo azul, fue el turno de El Selu, que representó al carnaval de Cádiz: "Estoy encantando de venir porque veo el programa todas las tardes en casa".

¡El gran @elseludecadi nos ha sorprendido con una chirigota dedicada a #PasapalabraCarnaval y lo hemos invitado a quedarse con nosotros! 👏👏👏👏👏

En directo: https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/Vkyw65s5uR — Pasapalabra (@PasapalabraA3) February 28, 2022

Antes de dar comienzo a la entrega del día, Leal explicó su vestuario: "Voy de indiano, en representación y homenaje al carnaval de La Palma. Los palmeros han pasado unos meses complicados. Desde aquí todo nuestro cariño y nuestro apoyo".