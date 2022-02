Tu horóscopo diario: martes 1 de marzo de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 1 de marzo de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Comienza un mes en el que pueden suceder muchas cosas importantes, pero lo mejor es que limpies tu espíritu y tu mente de elementos negativos. Visualiza lo que realmente te gustaría conseguir y ve a por ello sin desfallecer. Lo harás bien.

Tauro

No pospongas una decisión comprometida, por baladí que te parezca. Si tienes varias opciones o compromisos, no es posible que acudas a todos y que quedes bien con todo el mundo. Decide por la más ligera, la que menos esfuerzo te cueste o te parezca más alegre.

Géminis

Combinar ideas o conceptos se te dará muy bien porque ves las posibilidades diversas de todo y si eso lo aplicas hoy a un asunto económico, el resultado puede ser muy alentador. Hay una oportunidad buena bastante próxima.

Cáncer

Jornada un tanto ajetreada, con demasiadas prisas o presión, probablemente en el trabajo, lo que te hace plantearte cómo mejorar en este sentido. Pero aún no ha llegado el momento del cambio. De momento, debes seguir como estás.

Leo

Un asunto personal te llevará hoy a darte cuenta de la importancia de la amistad, ya que alguien va a responder a tu llamada pidiendo alguna clase de ayuda que precisas rápidamente. Te dará mucho alivio saber que cuentas con esa persona a tu lado.

Virgo

Es muy posible que te llegue a través de las redes sociales una noticia que no te imaginabas y que tiene relación con los sentimientos de alguien. Quizá se forma una nueva pareja y eso te hará sentir muy feliz. Son personas a las que aprecias mucho.

Libra

Hoy intentas gestionar mejor lo que te ha sucedido y lo cierto que una charla te va a venir muy bien para eso. De alguna manera, te aporta un punto de vista que no te esperabas, y que te ayuda mucho. No dejes de buscar más ayuda si lo necesitas.

Escorpio

Todo lo que quieres poner en marcha lleva su tiempo, pero hoy tendrás un cierto espíritu emprendedor que te va a venir bien para hablar con alguien que antes te daba un cierto reparo. Hazlo sin miedo, ya que no es tan fiero el león como lo pintan.

Sagitario

Acertarás si dejas el móvil, o al menos los grupos de wasup de trabajo, y te alejas de cierto ambiente enrarecido que estabas sufriendo sin poder evitarlo, probablemente en el trabajo. Te conviene no dejarte contaminar por rumores.

Capricornio

No te conviene hoy sacar a relucir de nuevo ese tema que sabes le molesta a tu pareja y que ya está hablado más de una vez. Aún no ha olvidado ciertas cosas que dijiste, así que aparca la cuestión. No es momento oportuno.

Acuario

Puede que hoy te sea devuelta de alguna manera una acción que hiciste en el pasado y que no fue muy positiva porque quizá estaba llena de rencor o de malas vibraciones. Prepárate para ello porque verás que lo que sucede, tiene relación.

Piscis

Hoy te vas a proponer que debes volver a la carga con ese proyecto que has dejado de momento en un cajón. No es una mala idea, pero desde luego, antes de presentarlo, trabaja un poco más sobre él. Cuanto mejor esté diseñado, más valdrá.