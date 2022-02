El Mobile resurge con afluencia de congresistas y optimismo

El primer congreso de móviles de la era postpandémica ha tenido este lunes una inauguración a la altura de las previsiones más optimistas. El bullicio de congresistas y la actividad de presentaciones y conferencias han vuelto con fuerza a siete de los ocho pabellones de Fira Gran Via de L’Hospitalet (Barcelona).

En esta primera jornada, los visitantes se han mostrado en general contentos por volver a establecer contactos con compañeros del sector de la tecnología móvil a los que hacía dos años que no veían (por la anulación de la edición de 2020 y la celebración de la de 2021 en formato reducido y con escasa presencia internacional por las restricciones Covid).

La feria ha abierto sus puertas a las 09.30 horas para 1.500 expositores, un millar de conferenciantes, 37 pabellones de países y unos 60.000 congresistas que se acercarán al recinto hasta el próximo jueves. El rey Felipe VI ha inaugurado el salón 2022 junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Este último ha evitado situarse en la línea de saludo inicial al jefe del Estado, al igual que hizo en la cena oficial previa al inicio del Mobile del domingo por la noche. También ha eludido el besamanos en estas dos ocasiones la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Tampoco ha habido recorrido oficial por algunos espacios del Mobile por recomendación sanitaria directa de los organizadores.

De izquierda a derecha, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el rey Felipe VI y el president catalán, Pere Aragonès, en la inauguración del Mobile World Congress de Barcelona 2022 EP

A diferencia de la del año 2019, la última edición sin pandemia, en los cuatro días de evento es obligatorio el uso de la mascarilla FFP2 en todo el recinto ferial y es indispensable presentar el Certificado Covid, un justificante de haber pasado la enfermedad o bien un test negativo con 72 horas de validez.

Aragonès ha celebrado este lunes que el congreso haya vuelto «con todo su potencial». Colau se ha mostrado optimista con la continuidad del Mobile en Barcelona más allá del año 2024. Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, se ha declarado satisfecha de comprobar en el recinto cómo la cita ha recuperado «la vitalidad prepandemia».

Al contrario que en 2020, cuando la feria tecnológica fue el primer gran evento en tener que anularse por el coronavirus, en esta edición postpandémica aspira a ser uno de los primeros signos de la fortaleza de la recuperación económica tras la crisis sanitaria mundial.

No obstante, la cita tecnológica no ha podido esquivar el estallido hace pocos días de la guerra de Ucrania. Tras la invasión del país por parte de las tropas rusas, la semana pasada, la patronal de la industria de la telefonía móvil GSMA decidió dejar a Rusia sin pabellón propio. En la cena del pasado domingo, todos los mandatarios coincidieron en condenar el ataque de Rusia a su país vecino.

Hay un total de seis empresas rusas que participan en esta edición. Portavoces de una de ellas justificaban este lunes por la mañana su presencia haciendo la siguiente distinción: «Los políticos son políticos, y los negocios son negocios».

Entusiasmo entre el público y los ponentes

«Pinta muy bien, estoy emocionada de ver a tanta gente y amigos de la industria, es fantástico», ha explicado una de las ponentes del congreso, Bettina Horster, responsable de desarrollo de negocios en Vival Software AV. «La pandemia nos ha demostrado el potencial de la digitalización y el Internet de las Cosas. Ahora ya sabemos qué se puede hacer y es un gran momento para la industria. La digitalización se ha liberado», ha insistido. Un 35% del total de conferenciantes son mujeres, una cifra superior a la de otras ediciones, pero aún lejos de la igualdad de género.

«Ahora que se han levantado las restricciones no podíamos perder la oportunidad de asistir a un evento tan importante», ha señalado Helmut Jaeschke, uno de los ingenieros responsables de la compañía chilena Entel, que participa por primera vez en el Mobile World Congress (MWC).

Por segundo año consecutivo, Fira Gran Via acoge la cita con las startups 4 Years From Now (4YFN), que espera aglutinar a unas 600 de estas empresas emergentes. Su director, Pere Duran, también ha expresado la positividad con la que encaran esta edición y la ha calificado como «un buen momento para el emprendimiento» porque los niveles de inversión en esta tipología de negocios son actualmente elevados.

Varios manifestantes este lunes, primer día del Mobile World Congress, en uno de los accesos al recinto ferial Gran Via. ACN

Protestas durante la feria

La huelga convocada en Ferrocarrils (FGC) por el sindicato de maquinistas Semaf ha tenido poca afectación este lunes por la mañana en la movilidad de los asistentes al congreso barcelonés. El paro parcial que había anunciado la plantilla de autobuses de Transports Metropolitans (TMB) se desconvocó finalmente el pasado viernes. Sí que se ha producido esta mañana una pequeña protesta a las puertas de Fira Gran Via por parte de una decena de manifestantes que denunciaron la vulneración de derechos humanos, laborales, sociales y ambientales de la cadena de producción y distribución de la industria de la electrónica.