Cvirus.- Els contagis cauen a nivells de principis de desembre amb 3.744 casos i es registren sis morts

D'aquesta manera, es tracta de la millor dada un dilluns després del passat 7 de desembre -en ser festiu el dilluns es va actualitzar el dimarts la xifra del dissabte- quan es van notificar 3.4444 positius. D'aquesta manera, la xifra total de positius se situa en 1.293.980 persones.

Els nous casos per províncies són 291 a Castelló (156.240 en total), 1.274 a Alacant (452.237), 2.179 a València (685.500) i la xifra de casos no assignats es redueix a 3, ja que s'ha reassignat 1 cas a la província de València.

Per la seua banda, les sis defuncions, tots ells al mes de febrer, corresponen a 4 dones, d'entre 85 i 95 anys, i 2 homes, de 83 i 100 anys. El total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 9.023: 1.042 a la província de Castelló, 3.441 a la d'Alacant i 4.540 a la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 812 persones ingressades, 90 d'elles en la UCI: 111 a la província de Castelló, 10 en UCI; 265 a la província d'Alacant, 31 d'elles en UCI; i 436 a la província de València, 49 en UCI.

Respecte al nombre d'altes, s'han registrat 8.324. D'aquesta forma, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana és de 1.265.655. Per províncies, les altes es distribueixen així: 153.497 a Castelló, 442.454 a Alacant i 669.646 a València. El total d'altes no assignades es manté en 58. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 30.743 casos actius, la qual cosa suposa un 2,36% del total de positius.