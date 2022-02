Cvirus.- El Comissionat per a la Salut Mental: "La pandèmia ha tingut impacte similar al provocat per la Guerra Civil"

Tabares ha realitzat aquestes declaracions durant la conferència inaugural 'Salut mental i pandèmia' de la 28ª Jornada professional del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana (COPCV), que s'ha celebrat sota el lema 'Necesidad de profesionales de la Psicología en la sociedad post-covid'.

Sobre aquest tema, el catedràtic de Psiquiatria de la Universitat de València ha constatat que "moltes persones s'han descompensat emocionalment, hi ha hagut un augment de problemes de salut mental en persones més vulnerables, i el més important ens ha fet conscients que qualsevol persona pot ser susceptible d'adquirir la condició de persona depressiva, angoixada, addicta, bevedora, o tindre la intenció de llevar-se la vida".

En eixe sentit, s'ha referit a diverses dades pre pandèmics: "les investigacions apuntaven que el 27% dels adults europeus havien patit una malaltia mental en els últims 12 mesos; que el 51% tindria un trastorn mental al llarg de la seua vida i a Espanya, hi hauria 500.000 persones amb trastorn mental greu".

L'expert ha afegit que el 75% de totes les malalties mentals apareixen abans dels 24 anys però que abans de la pandèmia, a Europa, no s'arribava ni al 25% de diagnòstics en joves i als quals es diagnosticava no se'ls seguia adequadament. "Així que ara, no cal esperar que aquesta situació haja millorat sinó tot el contrari", ha advertit.

Així, ha apuntat que a Espanya, del 2010 al 2019, es va aconseguir un augment d'1,5 anys pel que fa a l'esperança de vida, que "ens ho hem ventilem en un any com a conseqüència de l'impacte de la pandèmia". A nivell mundial, la depressió i l'ansietat han augmentat més de 27 i 25 punts, respectivament, unes dades "esgarrifoses" que demostren que estem davant una "situació dramàtica". Així, ha assenyalat que a la Comunitat la taxa de suïcidis, ha augmentat un 30% en menors de 39 anys. "Quantes morts estem disposats a tolerar com a societat?", s'ha qüestionat.

Amb totes aquestes dades, els experts que han participat en la 28 Jornada Professional del COPCV, coincideixen a assenyalar que "estem veient la punta de l'icerberg" i és "fonamental canalitzar la situació amb el treball dels professionals competents entre els quals, evidentment, estan els professionals de la psicologia".

Per açò, el degà del Col·legi de la Psicologia de la Comunitat Valenciana Francisco Santolaya, ha recalcat: "No cal esperar la patologització sinó que cal actuar de manera preventiva i en aquest camp, els psicòlegs tenim molt que aportar".

En eixe sentit, ha defès avançar cap a "una medicina de la promoció i la prevenció de la malaltia" ja que després de dos anys de pandèmia els psicòlegs, des de les seues consultes públiques i privades, constaten "un augment de desequilibris emocionals i mentals".

PANDÈMIA MENTAL

En eixe sentit, ha explicat que la ciutadania ha passat moments "molt durs en els quals la por a la malaltia i les seues seqüeles, la incertesa, la solitud o les restriccions han deixat una petjada profunda". Així, una vegada es done per acabada la pandèmia es podrà poder xifrar i "posar rostre a l'altra pandèmia: la mental".

Depressió, ansietat, insomni, somatitzacions com a dolor estomacal, o dolències musculars són part de la simptomatologia que presenten els pacients. Segons el representant col·legial, "lluny de millorar aquests trastorns, és molt probable que, en un gran percentatge de la població, es cronifiquen i en part es deu a no haver pogut accedir a l'atenció professional adequada".

Sobre aquest tema, ha advertit que a Espanya, i a la Comunitat, vam seguir tenint un nombre "deficient" de psicòlegs i psicòlogues clínics treballant en el Sistema Nacional de Salut ja que "el nombre de professionals i la ràtio de psicòlegs per cada 100.000 habitants, no ha variat molt des de 2009. Encara que hi ha diferències entre les comunitats, es calcula que a Espanya hi ha 6 psicòlegs, enfront dels 18 que hi ha a la Unió Europea.