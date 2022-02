Si hay algo que caracteriza a Ana Milán, aparte de sus memorables papeles en televisión, son sus anécdotas. Durante el confinamiento, contó decenas de ellas, pero, como gran diva que es, está claro que no deja de vivir más momentos clave.

Si ya es mítico su momento en un photocall en el que dejó claro que estaba "soltera pero no sola", ahora una fan ha demostrado que sigue dejando anécdotas memorables allá por donde pisa.

María ha compartido en su Twitter el momento que ha vivido con su padre al encontrarse a la intérprete por la calle. "¿Pero, quién es?", le preguntó él al pedirle que le hiciera una foto.

😂 — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) February 28, 2022

Pero, en lugar de contestarle su hija para explicárselo, Ana Milán intervino y sorprendió con su respuesta. "Una antigua profesora suya", comentó, refiriéndose probablemente a que podría ser una fan que la vio en Física o química, donde interpretaba a Olimpia, maestra de inglés.

"Me encanta, me ha hecho el día", alabó la tuitera junto a la foto que se hicieron. Y, como no podía ser de otra forma, la actriz reaccionó a su foto con el emoji de una risa.