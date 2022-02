El 8M de València estarà dedicat a les aliances feministes, amb manifestació des del CIE fins a Delegació de Govern

Sota el lema 'Ara que estem juntes, aliances feministes', l'organització busca la mobilització general en un context "quasi lliure de restriccions", amb l'objectiu de posar el focus en les aliances feministes amb causes que afecten a les dones i les identitats dissidents. "Hem de treballar cap a un feminisme on realment capiem totes", reivindica Silvana Cabrera com a portaveu.

Entre eixes aliances destaca la lluita antiracista, que enguany es materialitza en la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada pel col·lectiu Regularització Ja!. Busca aconseguir mig milió de firmes abans de setembre per a regularitzar de forma extraordinària a 500.000 persones que viuen a Espanya sense poder exercir els seus drets bàsics, a més d'enfortir el moviment antiracista i canviar les narratives existents sobre les persones migrants.

Entre les activitats que tindran lloc en els barris de Russafa, Cabanyal, Benimaclet i Ciutat Vella hi haurà una taula on es podrà firmar en favor de la ILP. "L'Estat espanyol no és alié a aquests processos migratoris. Apel·lem a la memòria col·lectiva i a la reciprocitat, pensant en quan es van obrir les portes de les societats llatinoamericanes. Apel·lem a la memòria i a la reparació històrica", reivindica la portaveu en un comunicat.

En aquesta línia, les feministes també volen celebrar les aliances internacionalistas i antiimperialistes en les accions que es duran a terme en Benimaclet i Russafa. En el primer barri, el dissabte 5 a la vesprada, dedicaran les seues accions a difondre la lluita del Moviment de Dones del Kurdistan.

En Russafa, la concentració i posterior marxa feminista pel barri que se celebrarà el diumenge 6 al migdia tindrà com focus la solidaritat amb les preses polítiques nicaragüencs represaliadas pel règim de Daniel Ortega. "Continuem posant la vida en el centre, per açò condemnem la violència patriarcal i colonialista que viuen tants territoris a tot el món i els silencis dels estats còmplices", recalca la portaveu.

També tindran espai les reivindicacions lligades a la lluita per l'habitatge i la defensa de la ciutat. El dissabte 5 al matí, després d'una marxa feminista pel barri del Cabanyal, en l'espai Cabanyal Horta es presentarà el projecte 'Mujeres en la lucha por la vivienda. Las 5 de La Reina' amb el Sindicat de Barri.

"Moltes vegades les persones més desfavorides en el tema de l'habitatge són dones, perquè en molts casos es tracta de famílies monomarentals o famílies sustentades per dones amb condicions laborals molt precarizadas", comenta Lorena García, una altra portaveu de l'assemblea.

A Ciutat Vella, també el dissabte al matí, es durà a terme un "assalt artístic" a la plaça del Carme, en el cor d'un dels barris de València més afectats per la gentrificación.

I ja el 8 de Març, l'Assemblea Feminista convoca un menjar d'entrepà a les 14 hores davant del CIE de Sapadors. Allí es retrà homenatge a Berta Càceres, assassinada en 2016 per la seua lluita per la terra, i a altres defensores del territori, al costat d'un "ritual anticolonial de foc nou" acompanyat de la LesbianBanda.

Des del CIE s'iniciarà la marxa cap a la manifestació. "Partim d'aquest lloc perquè és l'encarnació física de la vulneració de drets fonamentals de les persones migrants, com la privació de llibertat, només per estar en una situació administrativa irregular. Una vulneració de drets emparada per les institucions", subratlla la portaveu Silvana Cabrera.

Les feministes preveuen culminar la manifestació davant Delegació de Govern, també com a senyal de protesta per la repressió que ha patit el moviment feminista mitjançant la 'llei mordassa', amb més de 20 multes imposades entre les jornades de vaga de 2018 i 2019. Sis d'elles ja han derivat en els seus corresponents juís i, precisament, el pròxim 11 de març, les feministes afronten una nova cita en els jutjats.

La manifestació comptarà amb les actuacions de la Joven Muixeranga de València i de Riot Rosas Dancehall, al costat d'altres performances per a celebrar totes les aliances feministes.