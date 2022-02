Chanel continúa con los preparativos para Eurovisión y graba en Madrid el videoclip de 'SloMo'

Chanel, la artista que representará a España en el próximo festival de Eurovisión, ha grabado en Madrid el videoclip de SloMo, el tema con el que acudirá el próximo 14 de mayo en la ciudad italiana de Turín.

Una producción dirigida por la artista catalana Pawla Casanovas y que mostrará a una Chanel "más diva del pop que nunca: una mujer empoderada, dueña y protagonista de su vida", señala la corporación de Radio Televisión Española (RTVE) en un comunicado.

Tres minutos en los que el baile, la fiesta y una impactante iluminación serán elementos clave e invitarán a todo el que lo vea a unirse a sus slow motion que tanto sorprendieron en la actuación de Chanel en la final del Benidorm Fest.

El videoclip de SloMo, canción compuesta por Leroy Sánchez, Keith Harris, Ibere Fortes, Maggie Szabos y Arjen Thonen, se estrenará en las próximas semanas en RTVE Digital y servirá, además, como carta de presentación para los telespectadores de toda Europa y, especialmente, para los "eurofans".

Chanel (@ChanelTerrero) graba en Madrid el videoclip de "SloMo", su tema para Eurovisión 2022.



La producción, dirigida por Pawla Casanovas, será la carta de presentación en Europa.



Mira un avance en exclusiva👉 https://t.co/G4jpcpWkFe pic.twitter.com/mGix7JCJnU — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) February 28, 2022

"El videoclip va a ser increíble", señala la propia artista hispanocubana al término de la intensa jornada de rodaje en Madrid. Aunque no puede desvelar nada porque quiere que los seguidores se sorprendan el día del estreno, la artista ha afirmado que "el buen rollo y la diversión" traspasarán la pantalla.

La producción de SloMo para Eurovisión ha sido el primer videoclip grabado por Chanel, "un sueño" que acariciaba desde pequeña cuando los veía "como espectadora".

"Desde pequeña siempre me han encantado los videoclips y me imaginaba estar detrás de ese humo, de ese viento... Y ahora me está tocando vivirlo. Es una locura y creo que mi niña interior está dando saltos de alegría", ha confesado.

Tras la grabación del videoclip, Chanel pondrá rumbo a Lisboa, al Festival de la Cançao en el que se decidirá el próximo representante de Portugal en Eurovisión, y en el que ha sido invitada para actuar en la segunda semifinal que se celebrará el lunes 7 de marzo a las 22:00 horas (21:00 en Portugal), y que podrá verse en directo en RTVE Digital.