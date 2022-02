La falla municipal 2022, de Dulk i Santaeulalia, comença aquest dimarts a arribar a la Plaça de l'Ajuntament de València

Santaeulalia ha explicat a Europa Press que el trasllat començarà a primera hora de la vesprada d'aquest dimarts, amb la idea d'arribar enfront del consistori després de la 'mascletà', la primera de les Falles de 2022, i quan la plaça estiga ja buida. Ha detallat que les primeres peces que eixiran del seu taller seran les de la figura central del monument, un gran ós polar.

L'artista faller ha dit que la idea és iniciar ja el muntatge de la peça principal i ha indicat que la 'plantà' d'aquesta falla, de 20 metres d'altura, és "molt complicat". "Tota la part que hi ha sobre l'ós és molt complicat de muntar", ha afirmat. Igualment, ha comentat que davant la previsió de pluges per a pròxims dies pretén deixar la figura principal muntada per complet i cobrir-la amb plàstics per a protegir-la i seguir després amb altres parts del monument.

La falla municipal, el lema de la qual és 'Protegeix allò que estimes', estén el seu discurs, en favor de la conservació del planeta i dels seus animals i de la conscienciació davant el canvi climàtic, al Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València. Així, a més de mostrar el missatge a través del monument faller Dulk ho plasma en aquest espai cultural per mitjà d'una instal·lació, 'Ossos', composta per diverses peces vinculades a l'animal element principal la falla.

El claustre renaixentista del Carme, que acull eixa instal·lació, mostra a diversos oseznos polars, fills de la peça principal de la falla, que com a conseqüència del desgel dels pols i víctimes d'un "ecosistema fragmentat", se separen de la seua família, queden "desorientats" i arriben a un "espai natural" diferent al seu hàbitat original per a sobreviure.

En la falla municipal l'ós polar sosté el llegat de la naturalesa sobre el seu llom, mentre que entre la vegetació del claustre del Carmen els seus fills busquen adaptar-se a un nou ecosistema després d'haver arribat a ell "passejant pels carrers de València". Les cries mostren també en el seu cos els efectes que el calfament global tenen sobre els animals, atés que s'estan fonent.

La instal·lació ha sigut creada ex profeso per a aquest enclavament i s'emmarca en l'exposició sobre Dulk que a partir del pròxim divendres, 4 de març, acull el Centre del Carme Cultura Contemporània. Es tracta d'una exhibició titulada 'Dulk. Procés natural' que mostra diferents treballs d'Antonio Segura, especialment, molts esbossos de les seues obres.

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i del CCCC, José Luis Pérez Pont, ha presentat aquest dilluns la instal·lació i l'exposició al costat de Dulk i la comissària d'aquesta exhibició, Isabel Puig.

"La història que ens proposa Dulk no és puntual: l'emergència climàtica requereix d'una urgent actuació de tots. 'Procés natural' ajuda a comprendre eixa realitat, però també a conéixer d'a prop a un artista que mostra el poder de la creació artística per a reivindicar-nos com a agents actius, fonamentals per al canvi", ha exposat Pérez Pont.

"PRESENT I FUTUR"

El responsable del CCCC ha destacat la connexió entre la falla municipal de 2022 i la instal·lació que alberga aquest espai cultural. "Connecta directament amb el monument de la Plaça de l'Ajuntament" i amb la telefonada d'atenció davant "l'emergència climàtica", ha apuntat.

José Luis Pérez Pont ha manifestat que les dos propostes d'Antonio Segura que albergarà el Carme plasmen de nou el "compromís" d'aquest espai i del Consorci de Museus "per a vincular les falles amb la creació contemporània i la renovació dels llenguatges visuals d'una festa que, després de ser declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat, ha de vetlar per la seua història i seguir obrint camins que la connecten amb la cultura del present i del futur".

Isabel Puig ha ressaltat que amb el seu nom, la instal·lació també tanca un "SOS", una "crida" davant l'emergència climàtica. Ha comentat que amb ella "es crea una narrativa que naix de la falla municipal" i que arreplega "tot l'imaginari de Dulk, molt reivindicatiu amb els animals en perill d'extinció i la pèrdua d'ecosistemes", al mateix temps que ha detallat que en aquest cas se centra en "el desgel dels pols i la pèrdua d'un hàbitat" com el dels óssos polars.

"La falla ja planteja eixa problemàtica i volem acostar-la també a un públic potser no tan connectat amb les Falles" a través de la proposta muntada en el Carmen, ha agregat la comissària. Encara que tant el monument faller de l'Ajuntament com la instal·lació del museu poden veure's per separat, Puig ha insistit en el fil "connector" que les uneix. "Busquem així encuriosir a la gent", ha dit.

Per la seua banda, Dulk, que ha agraït poder presentar de nou la seua obra en el Carmen i en la seua ciutat, ha parlat de la relació entre la falla municipal i 'Ossos': "formen part d'una història que explica tot el que està passant". Ha subratllat l'interés que té pels animals, amb un pes important en la seua obra, i ha destacat entre tots ells l'ós polar, una espècie "molt representativa de tot el que està passant" amb el canvi climàtic.

FUSTA I CARTÓ

L'artista ha assenyalat que en la seua aposta pel medi ambient ha treballat al costat de Santaeulalia perquè el 90% de la falla municipal tinga "estructura de fusta per dins i de cartó per fora", de manera que el suro ha quedat per a alguna figura i per a crear les formes. S'ha mostrat "content" de "haver tret una tècnica molt antiga" i que siga "espectacular veure totes les figures en cartó".