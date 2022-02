De nuevo, Kiko Rivera se ha convertido en el foco de la polémica y su fidelidad a Irene Rosales se está poniendo en entredicho. Ahora, un vídeo comprometido de él con otra mujer podría haber llegado a algunas redacciones, tal y como publicó Informalia.

Sobre ello hablaron este fin de semana en Viva la vida, pues parece que el contenido no dejaría lugar a dudas de que le habría sido desleal a su esposa. Sin embargo, el DJ está bastante "cabreado", y así se lo hizo ver a Suso Álvarez, que estaba presente en plató.

"Me ha dicho que, obviamente, es mentira, que no puede existir ese vídeo de ahora con ninguna chica ni nada", relató el tertuliano, amigo de Kiko. "Estaba muy tranquilo por el vídeo y me ha dicho que va a tomar medidas legales, porque está bastante quemado con que cada dos por tres se cuestione su relación con Irene Rosales. Estaba cabreado".

"Tiene la conciencia muy tranquila", aseguró. "Si él tuviera alguna duda de ese vídeo, no sería tan rotundo a la hora de decir que es mentira".

De hecho, Suso comentó que no cree que tenga ninguna crisis con Irene Rosales: "Si tú hablas con ellos, no están tan en crisis ni tan mal. Les llamas y ese ambiente no es cierto. Tú hablas con ellos y no se palpa esa crispación".