El Parc Gulliver de València arranca la seua primera remodelació integral en 30 anys

Les obres es prologaran durant quatre mesos, amb un pressupost de quasi 800.000 euros, i coincideixen amb la remodelació de la zona d'accés iniciada fa tres setmanes per 118.000 euros, detalla el consistori.

En una visita al Gulliver aquest dilluns, el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat que durant 2022, el parc estarà "totalment remodelat i preparat per a aguantar 30 anys més i que siga de nou una referència per a tots els xiquets".

I és que la situació actual del parc és fruit del pas dels anys, 32 des de la seua inauguració, i de xicotetes intervencions que han anat "desvirtuant" la imatge del conjunt. Per exemple, la introducció d'elements urbans impropis, com a paviments no planificats a l'obra original però de funció necessària o instal·lacions alienes o malament integrades.

Per tant, el projecte solucionarà la falta d'accessibilitat i actuarà a l'interior de la figura en desús per inundacions periòdiques que impossibilitaven la seua gestió tal com va ser concebuda originalment.

Entre les obres previstes, la figura quedarà rehabilitada completament amb la reparació de la superfície, igual que la superfície dels elements complementaris, i se substituiran les xarxes de grimpar.

També es rehabilitaran els elements complementaris i l'edifici de control i servicis. En l'actuació estaran inclosos tots els components del recinte (paviments, mobiliari urbà, enllumenat, senyalística, tancaments i tancat, jardineria...) així com les àrees d'espera i esbarjo que "oxigenen" la instal·lació.

NOVA ZONA DE JOCS I ANELL PERIMETRAL

Per la seua banda, les actuacions a l'interior de la figura contemplen l'adequació de l'espai interior com a nova zona de jocs per als més xicotets, amb la intenció de facilitar l'estada a les famílies que s'acosten amb menors que no poden pujar al Gulliver. Se substituirà a més el sistema de ventilació i contra-incendis, s'implementarà un de detecció de fums i més enllumenat i se substituiran les fusteries.

Quant als treballs d'urbanització de la zona, destaquen l'habilitació de noves àrees de descans i d'un anell perimetral amb major flexibilitat d'ús o la creació d'un sistema de rampes i grades en anell perimetral.

I entre les obres que afectaran la zona enjardinada figura la creació d'un perímetre d'arbusts florit per a una major permeabilitat visual i enriquiment de la percepció del conjunt (llorers salvatges, magraners ornamentals i albades), eliminant els xiprers que impedeixen visualitzar la figura des de fora.