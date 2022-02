Mazón creu que en el comité organitzador del Congrés del PP hi haurà algun nom del PPCV "més enllà" de González Pons

En declaracions als mitjans a Alacant, Mazón confia que s'incloga algun altre nom del PPCV en eixe comité organitzador ja que "ja sabeu que a mi m'agrada treballar pel major nivell d'influència de la Comunitat", per la qual cosa "potser aconseguim alguna cosa més".

Mazón ha reiterat el seu suport al president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, i ha recordat que dimecres passat tots els dirigents regionals li van demanar que donara "un pas avant per a liderar-nos a tots".

"Ell prendrà la decisió que estime oportuna en el moment que estime oportú, que sens dubte serà el millor i que a més ha demostrat saber encertar fins i tot en els temps, per açò el suport és absolutament ferm i compatible amb la unitat del partit", ha explicat Mazón, qui ha agregat que "és un suport que fins i tot el propi Pablo Casado ho va donar expressament la mateixa nit que ens va anunciar que no concorreria al següent Congrés del partit".

Mazón també ha remarcat que el pes "específic" que vol el PPCV és "el de sempre" i és "el màxim" perquè "nosaltres som terra d'influència, som terra que xafa fort, nosaltres tenim la nostra pròpia visió de les coses i el nostre propi full de ruta".

"La Comunitat Valenciana sempre ha sigut molt important per al Partit Popular i ho seguirà sent, no tinc cap dubte", per la qual cosa ha assegurat que "les expectatives són les millors".

Per a Mazón, el PP ha resolt o "estem en vies de resoldre una situació complicada", que els ha generat "certs nivells de desconcert" que seria "absurd" no reconéixer. No obstant açò, considera que el partit està demostrant "un grau de maduresa i de responsabilitat perquè ací no ens estàvem jugant la imatge del PP com a tal, sinó la verdadera existència d'una alternativa sòlida i potent al tripartit que tenim en la Generalitat Valenciana, però en general, a aquest president del Govern que, com ha quedat demostrat, no fa més que perjudicar la Comunitat".