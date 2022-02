Ucraïnesos acollits a València demanen unitat d'Europa davant la guerra: "Ningú sap el que Putin té en ment"

Olena i Volodymyr han compartit la seua història des del casal d'acollida de Rocafort, on hi ha altres dos parelles i set estudiants més acollits. Actualment, en els recursos depenents de l'Ajuntament de València hi ha 90 ucraïnesos en la mateixa situació mentre es busquen més espais per a l'allotjament, atés que a més s'espera que seguisquen arribant persones que fugen d'eixe país per carretera.

Els més joves, que estaven de viatge per Espanya en el moment de la invasió, no han volgut realitzar declaracions, ja que Ucraïna els obliga ara a entrar en l'exèrcit a partir dels 18 anys i els seus familiars els han demanat que no tornen.

Tots ells han rebut el suport d'una parella jove de lesbianes russes, que estan acollides en aquest casal des que van fugir del seu país fa uns mesos a causa de l'exclusió que patien per la seua orientació sexual.

"ESPERE QUE ELS MEUS FILLS NO ESTIGUEN EN PERILL"

Olena, professora d'anglés en una universitat ucraïnesa, ha explicat que els seus dos fills de 17 i 20 anys continuen en el seu país i estan amb els seus avis en una ciutat propera a Kíev on la situació és "pacífica" encara que se senten els ressons de la guerra. "Espere que no estiguen en perill, no sabem què passarà ara", ha manifestat, assegurant que pot contactar amb ells "cada dia, cada hora" per missatgeria mòbil.

Tant ella com el seu marit estaven de viatge a València entre el 22 i el 26 de febrer i esperaven tornar a Ucraïna quan es va produir la invasió russa, per la qual cosa van decidir quedar-se i van contactar amb el Consolat i amb ucraïnesos residents a Espanya que els van ajudar.

"Açò és exactament la guerra, un atac al nostre país", ha asseverat, per a lamentar que hui li han informat companys des del seu país que "hi ha 20 xiquets morts i un munt de gent patint en els hospitals".

Aquesta professora ha explicat, en declaracions en anglés, que els seus coneguts que segueixen a Kíev senten tirs diàriament i passen quasi tot el dia en els refugis, amb el que "ni tan sols tenen temps d'anar al supermercat a per menjar". "La gent té por (...). Espere que la meua casa no siga destruïda", ha afirmat, per a afegir que no podia imaginar "que Putin poguera fer açò" i que desconeix "què té en ment i quina és la seua missió".

Encara que desconeix quan podrà tornar, Olena ha assenyalat que la seua filla vol eixir d'Ucraïna mentre el seu fill "ha d'entrar en l'exèrcit com tots els homes". "Desig que Ucraïna sobrevisca i guanye aquesta guerra, que la gent crea en això. Hem de parar a Putin perquè Ucraïna està a Europa", ha reivindicat, i ha recordat que és un problema de tot el continent i que la UE "ha de fer tot el possible per unir perquè no sabem què vindrà després".

Volodymyr, per a qui era el seu primer viatge fora d'Ucraïna, s'ha mostrat "en xoc" perquè no estaven "mentalment preparats per a açò", encara que ha recordat que la situació en el seu país ja era "una mica tiba" abans de la invasió. "Sabíem les intencions de Putin, però no pensàvem que podia passar fins a l'últim moment", ha declarat en rus traduït per la seua esposa, a més d'apuntar que són gent "normal" i volen tornar perquè els seus fills estan "en perill".

Aquest matrimoni ha rebut el suport d'Altn i Bairta, una perruquera i una infermera russes de 32 i 22 anys que porta mesos a Espanya i està esperant a aconseguir la documentació mentre estan acollides en el casal de Rocafort. Les dos van eixir del seu país davant la "humiliació" que patien per la seua orientació sexual, ja que fins i tot no els van acceptar als seus fills en el col·legi. "Volem que hi haja pau per a tothom, no només per a Rússia o Ucraïna", han manifestat en rus.

RESPOSTA A TOTS

En les últimes setmanes, els recursos municipals reben a ucraïnesos gràcies al vol directe València-Kíev, encara que ara només ho poden fer per carretera perquè el trànsit aeri està tancat. Aquest dilluns han arribat a la ciutat tres famílies ucraïneses més i una altra parella homosexual de Rússia.

"Estem tractant de donar resposta a tots. Tots diuen que Putin no els representa", ha subratllat la regidora de Cooperació i Migració de València, Maite Ibáñez, advertint que els acollits estan preocupats perquè "no es genera odi cap a la població russa". És més, ha destacat que la convivència entre els ucraïnesos i els russos és "magnífica" en aquest tipus de recursos d'acolliment, ja que "tots consideren que la guerra és una bogeria".

De moment, l'Ajuntament de València desconeix quantes famílies més podran vindre, mentre hi ha familiars d'ucraïnesos residents en la ciutat que estan "atrapats" en el seu país i intenten eixir d'allí. Tots els que arriben reben assistència psicològica, traductors i ajuda per a la tramitació de permisos.

"És important que les famílies ucraïneses estiguen juntes perquè així troben refugi i acompanyament", ha recalcat l'edil, per a recordar que la situació "pot canviar en qualsevol moment i aquestes persones viuen amb molta incertesa".