Cvirus.- Sanitat demana prorrogar fins al 16 de març l'obligació del passaport COVID a les residències

Segons l'orde publicat per la Generalitat, que entrarà en vigor quan ho autoritze el TSJCV, el requisit és per a totes les visites i les persones alienes a les residències que siguen majors de 12 anys, inclosa eixa edat. Aquesta restricció ja estava vigent i acabava aquest dilluns.

El certificat ha d'estar emès per un servici públic de salut o per un laboratori oficial autoritzat, acreditant la pauta completa de vacunació (passaport COVID), una prova diagnòstica negativa (en les últimes 72 hores en el cas de les RT-PCR i en les últimes 48 hores en els test d'antígens) o la recuperació de la COVID-19 en els últims sis mesos.

En l'entrada de les residències, en una zona visible, s'hade col·locar un cartell que informe de l'obligació de presentar aquests documents ja siga en paper o en suport digital, així com que les dades personals no es conserven.

Per al compliment de la resolució, Sanitat demana la col·laboració de la Delegació del Govern i dels ajuntaments valencians, a través de les forces de seguretat.

En la resolució, firmada per la consellera Ana Barceló, es justifica la pròrroga perquè "encara hi ha sectors de la població que continuen sent vulnerables i poden desenvolupar quadres greus" per coronavirus, amb el que es considera convenient mantindre la restricció "mentre no hi haja un descens del nivell de transmissió comunitària que permeta la seua relaxació definitiva".