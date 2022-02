L'Ajuntament de València habilitarà una partida extraordinària de 200.000 euros per a acollir refugiats d'Ucraïna

Així ho ha anunciat el primer edil a la Torre, on ha puntualitzat que l'Ajuntament ja tenia previstos recursos ordinaris per a l'acolliment de refugiats com les instal·lacions de l'alberg municipal a Rocafort. Tot açò, "en articulació" amb les mesures que establisquen els governs autonòmic i central.

"València és una ciutat refugi i continuarà sent-ho", ha assegurat Ribó en relació a l'acolliment de persones refugiades pel conflicte bèl·lic. L'alcalde ha informat que, "a més de la partida ordinària" de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració, està prevista "una ajuda extraordinària de 200.000 euros més, perquè açò evidentment ningú ho hi havia previst ni s'imaginava que passaria".

Juntament amb el suport econòmic, Joan Ribó ha destacat l'habilitació altres recursos. Entre ells, l'ampliació del casal d'acollida que l'Ajuntament disposa a Rocafort, que es va engegar en 2013 per a oferir allotjament i manutenció a la població migrant que, per diverses circumstàncies, es troben a la ciutat i no tenen un domicili estable.

Sobre el nombre de persones que València acollirà, l'alcalde ha aclarit que "açò és impossible de predir, perquè depèn molt de la durada del conflicte, que jo voldria que s'acabara ja, si pot ser hui". En eixe sentit, s'ha referit a les diferents situacions que es produeixen; per exemple, "un grup d'alumnes ucraïnesos que estaven de viatge per Espanya i no poden tornar" al seu país i "els buscarem un lloc d'acollida".

El màxim responsable municipal ha remarcat que "volem fer les coses d'una forma articulada amb la comunitat autònoma i l'Estat, amb normalitat i seguint les normes". Joan Ribó ha recordat que "l'entrada d'aquestes persones està controlada per l'Estat i nosaltres, evidentment, serem rigorosos amb açò, però amb una voluntat de refugi". Finalment, l'alcalde ha incidit en el "no en la guerra, no a cap guerra, no a la guerra d'Ucraïna".