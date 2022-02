El PSPV demana a Adif "reconsiderar" el canvi de Chamartín com a estació de l'AVE i el PP critica: "Anem cap enrere"

D'una banda, el secretari general del PSPV a Alacant, Allunyant Soler, ha mostrat el seu rebuig a la decisió i ha instat tant Adif com al Ministeri de Transports a reconsiderar aquesta decisió ja que considera que "suposa un perjuí per a les activitats econòmiques i turístiques de la nostra província i, per tant, exigim les explicacions oportunes".

"Amb aquest canvi els dos milions de passatgers anuals que fan ús de l'AVE d'Alacant, Elx i Oriola, patiran un retard de 15 minuts, i hauran d'usar mitjans de transports addicionals, com el metro, per a desplaçar-se als llocs on es concentra l'activitat tant econòmica com a turística de la capital", ha afirmat Soler.

A més, ha demanat també "que es valoren altres possibles alternatives abans d'imposar unilateralment una decisió que tan greu perjuí provocarà als ciutadans i interessos de la nostra província", per la qual cosa la formació s'"uneix" a les reivindicacions que s'han produït per part de la Generalitat sobre aquest tema.

Per la seua banda, el president del PP de la Província d'Alacant, Toni Pérez, ha criticat que la decisió suposa "ser la província més afectada per aquest desficaci, que no és ni més ni menys que fer un pas enrere en la connexió de l'eix Alacant-Madrid" i ha ressaltat: "De nou la província ix perdent".

Pérez ha recordat que la província "pateix menyspreu rere menyspreu, estem a la cua en inversió per càpita, els pressupostos generals per a infraestructures ens deixen en una roïna situació i la província necessitaria més de 600 milions per a infraestructures, però aquest Govern s'excusa que estan en altres partides sense definir".

En aquest sentit, ha reclamat "infraestructures amb destinació que tinga nom i cognoms" i "mantindre la parada de l'AVE a Atocha, perquè perdre-la és una clara reculada que perjudica greument els interessos dels alacantins, l'economia i el turisme de la província".

Així, ha anunciat una reunió amb els diputats i senadors del PP a Madrid per la província d'Alacant per a plantejar mesures. "Els viatges a Madrid i des de Madrid amb l'AVE tenen una gran importància per a l'economia alacantina. No podem permetre que un de les fites de l'AVE que és acostar als passatgers en menys temps al centre neuràlgic d'Espanya siga ara una de les bases que es trenquen", ha afegit.