El Ayuntamiento habilitará una partida extraordinaria de 200.000 euros para acoger a refugiados de Ucrania

Así lo ha anunciado el primer edil en la Torre, donde ha puntualizado que el Ayuntamiento ya tenía previstos recursos ordinarios para la acogida de refugiados como las instalaciones del albergue municipal en Rocafort. Todo esto, "en articulación" con las medidas que establezcan los gobiernos autonómico y central.

"València es una ciudad refugio y continuará siéndolo", ha asegurado Ribó en relación a la acogida de personas refugiadas por el conflicto bélico. El alcalde ha informado de que, "además de la partida ordinaria" de la Concejalía de Cooperación al Desarrollo y Migración, está prevista "una ayuda extraordinaria de 200.000 euros más, porque esto evidentemente nadie lo había previsto ni se imaginaba que iba a pasar".

Junto con el apoyo económico, Joan Ribó ha destacado la habilitación otros recursos. Entre ellos, la ampliación del casal de acogida que el Ayuntamiento dispone en Rocafort, que se puso en marcha en 2013 para ofrecer alojamiento y manutención a la población migrante que, por diversas circunstancias, se encuentran en la ciudad y no tienen un domicilio estable.

Sobre el número de personas que València acogerá, el alcalde ha aclarado que "esto es imposible de predecir, porque depende mucho de la duración del conflicto, que yo querría que se acabara ya, a ser posible hoy". En ese sentido, se ha referido a las distintas situaciones que se producen; por ejemplo, "un grupo de alumnos ucranianos que estaban de viaje por España y no pueden volver" a su país y "les vamos a buscar un lugar de acogida".

El máximo responsable municipal ha remarcado que "queremos hacer las cosas de una forma articulada con la comunidad autónoma y el Estado, con normalidad y siguiendo las normas". Joan Ribó ha recordado que "la entrada de estas personas está controlada por el Estado y nosotros, evidentemente, seremos rigurosos con esto, pero con una voluntad de refugio". Finalmente, el alcalde ha incidido en el "no en la guerra, no a ninguna guerra, no a la guerra de Ucrania".