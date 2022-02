Les Corts Valencianes demanen al Consell un calendari d'actes d'homenatge a l'escultor Mariano Benlliure

La Comissió de Cultura de la cambra parlamentària ha donat llum verda a aquesta iniciativa -presentada per Compromís i que ha comptat amb el suport de tots els grups polítics- i, a més, ha acordat instar el Consell a contribuir en la promoció de les activitats programades per l'Ajuntament de Crevillent en honor a aquest artista que va mantindre "un profund vincle amb aquesta població del Vinalopó", explica la coalició en un comunicat.

La proposició no de llei registrada i defesa per la portaveu adjunta de Compromís, Aitana Mas, ha sigut presentada just un mes després que el Consell reconeguera 2022 com l'Any Mariano Benlliure, també a petició del municipi crevillentí.

"Enguany 2022, amb motiu del 75 aniversari de la seua mort, se'ns presenta una bona ocasió per a rendir un homenatge especial, amb el qual quede palés el reconeixement i l'estima que el poble valencià té sobre el nostre artista. És per aquest motiu que el poble de Crevillent ja ha engegat un programa ampli d'activitats en commemoració a la figura i l'obra de l'artista, el qual rebrà el nom d'"Infinites formes de l'ànima", ha recordat la diputada crevillentina.

"És essencial -ha manifestat Aitana Mas- reconéixer a un artista que, al costat de Blasco Ibáñez i Sorolla, va representar a la intel·lectualitat valenciana en els escenaris culturals més destacats de finals del segle XIX i principis del XX".

ESCENA ERASMUS

D'altra banda, el PSPV-PSOE ha presentat en Les Corts una Proposició No de Llei (PNL) per a fomentar el programa Escena Erasmus i crear així un programa europeu estable de producció teatral que tinga com seu principal la Universitat de València.

La portaveu socialista de Cultura i Patrimoni en Les Corts Valencianes, Trini Castelló, ha destacat la importància d'Escena Erasmus, "un programa teatral pioner a Europa que complirà enguany la seua tretzena edició i pel qual ja han passat més de 300 alumnes".

"Aquest projecte -ha continuat- ajuda a construir Europa i a reforçar els seus valors des de la universitat, aprofitant l'afluència d'estudiants que tria la Comunitat Valenciana com a destinació Erasmus".

El programa va nàixer per a crear una xarxa d'universitats per a promoure el flux de produccions teatrals interpretades per estudiants Erasmus, ha explicat Trini Castelló, qui ha recordat que "València és la ciutat que més estudiants 'Escena Erasmus' acull tota Europa, per la qual cosa l'Universitat de València és la seu idònia per a aquest programa".

"Aquestes experiències culturals, que realitzen grups d'estudiants Erasmus al costat d'estudiants locals, són una forma de fomentar la cultura valenciana i d'estendre-la per tota Europa", ha celebrat la portaveu socialista.

Així, amb la creació d'"un espai d'intercanvi cultural i lingüístic com és el teatre, els i les estudiants prenen consciència dels reptes als quals s'enfronta actualment Europa, com la igualtat, les crisis migratòries, el despoblament o el canvi climàtic, entre uns altres".

"Els i les valencianes no som aliens a aquesta realitat, per la qual cosa impulsar el debat sobre aquests reptes entre els joves valencians i europeus és el primer pas per a solucionar-los. Així, des de l'aprenentatge i amb l'intercanvi de pràctiques innovadores, aquest programa facilita l'avanç cap a un espai europeu educatiu comú capaç d'abordar els reptes de hui i de demà", ha conclòs Castelló.