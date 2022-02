Ana Torroja, La Casa Azul, Loquillo, Fuel Fandango i Los Zigarros estaran en el cicle 'Nits de Vivers'

L'organització ha avançat aquest dilluns una part de la programació, que es desenvoluparà entre el dijous 28 de juliol i el divendres 12 d'agost. El festival oferirà espectacles de diversos gèneres.

Així, el públic podrà gaudir amb noms consagrats del panorama musical com Ana Torroja, La Casa Azul o Loquillo. Entre les primeres confirmacions també destaquen Fuel Fandango, Muchachito Bombo Infierno, El Columpio Asesino, Karmento i Cherry & The Ladies, així com l'espectacle This Is Michael en homenatge a Michael Jackson. A més, s'ha de ressaltar la presència d'artistes valencians com Los Zigarros, Santero i Los Muchachos, Is.Las, Novio Caballo o Ley Dj.

La segona edició de Nits de Vivers manté el propòsit d'"erigir-se com una atractiva proposta cultural en la capital del Turia, tant per als habitants de la ciutat i els seus voltants com per als turistes que ens visiten a l'estiu", asseguren els seus impulsors.

Nits de Vivers -que compta amb el patrocini d'Amstel i la col·laboració de Mediterranew Musix, Rock FM i l'Associació Àmbit- presenta també an vessant solidari mitjançant la col·laboració amb el projecte social d'agricultura solidària i inserció social de persones en situació de vulnerabilitat REBROT.

Es tracta d'una iniciativa gestionada per l'associació Àmbit amb la intenció de contribuir al desenvolupament de les capacitats de persones en risc d'exclusió, oferint oportunitats d'ocupació en el sector de l'agricultura social a través d'explotacions agràries en el barri de Campanar (València) cedides per persones col·laboradores. El públic dels concerts podrà col·laborar amb el projecte realitzant donacions durant el procés de compra de les entrades.

DATES

El festival s'obrirà el dijous 28 de juliol amb 'El conciertazo Amstel', una proposta de concert que naix de la col·laboració amb Amstel, principal patrocinador del cicle. L'accés a aquest espectacle serà amb invitacions, que es posaran a la disposició del públic molt ràpid.

Els assistents gaudiran amb els grups Fuel Fandango, duo que presentarà l'EP Romances, on tornen a fusionar pop, electrònica, flamenc, ritmes africans, folk o bossa nova; El Columpio Asesino, una de les bandes més importants del pop-rock alternatiu; i Ley Dj, discjòquei valenciana que en les seues sessions barreja l'indie i els ritmes de ball. Un dia després serà el torn de Santero i Los Muchachos, formació local de rock que posarà de llarg el seu tercer treball discogràfic, Royal Cantina. Estaran acompanyats pels també valencians Is.Las, mentre que els discjòcqueis Fat Gordon i Giorgio Bonetti faran ballar al públic a ritme de rock.

El dimecres 3 d'agost, els Jardins de Vivers acolliran el concert Corazonadas. Les actuacions musicals estaran protagonitzades per Ana Torroja, qui rescatarà grans èxits de Mecano i temes de la seua trajectòria en solitari, i Karmento, amb una proposta que naix de la cançó d'autor i incorpora elements de la cobla, el flamenc, la música ètnica i les seguidilles manxegues. Un altre artista fonamental del panorama musical espanyol, Loquillo, aterrarà a València el dijous 4 per a repassar la seua discografia i, especialment, els temes del seu àlbum més recent, 'El último clásico'.

El divendres 5 d'agost, el públic podrà ballar amb les melodies pegadizas de la Casa Azul, la formació de Guille Milkyway que ha facturat himnes com "La revolución sexual", "Podría ser peor" o "Nunca nadie pudo volar". Eixa mateixa nit actuaran Novio Caballo, grup castellonenc que beu del rock, el punk i l'electrònica. Les guitarres també seran protagonistes el dissabte 6 durant l'espectacle Poetas del rock. La banda local Los Zigarros mostrarà el seu potencial en directe com ja ho van fer en el seu últim llançament, '¿Qué demonios hago yo aquí?'. Les encarregades d'obrir l'escenari dels Jardins de Vivers seran Cherry & The Ladies, amants del rock'n'roll primigeni.

La nit del dijous 11 d'agost està reservada per als ritmes mestissos de Muchachito Bombo Infierno. El català està preparant un nou disc i espectacle sota la denominació Rumba 'N' Orleans. Finalment, Nits de Vivers acollirà l'espectacle This Is Michael el divendres 12. Es tracta de l'homenatge a Michael Jackson amb més èxit internacional i compta amb el protagonisme de Lenny Jay, escollit per al paper per la família de l'anomenat Rei del Pop. Nits de Vivers continuarà presentant nous artistes i activitats en els pròxims dies.