Gal·la reflexiona sobre su cambio físico tras engordar 8 kilos: "Me conocisteis en mi peor momento"

Gal·la Mora ha compartido con sus seguidores de Instagram lo feliz que se siente tras haber recuperado su "peso inicial". Así lo ha afirmado la influencer después de recibir comentarios sobre su cambio físico desde su paso por La isla de las tentaciones, cuando, subraya, se encontraba en su "peor momento".

La joven de Elche ha explicado que tras volver de República Dominicana ha engordado ocho kilos, una cifra que desea aumentar a base de deporte y una buena alimentación.

En el reality, la expareja de Nico se sentía inferior a sus compañeras, lo que le hizo caer en un mar de inseguridades. Sin embargo, con el tiempo ha ido trabajando su autoestima y reparando los complejos que la perseguían desde hacía tiempo. Ahora, con el pecho y los labios operados, se siente mucho mejor consigo misma.

"He estado leyendo muchos comentarios y mensajes directos en los que me preguntáis si he cogido peso", ha expresado Gal·la, a lo que ha añadido: "Me conocisteis en mi peor momento, acaba de perder ocho kilos y, tanto en la cara como en el cuerpo, parecía que hubieran sido muchos más".

"A día de hoy, he recuperado mi peso inicial y el cual nunca he podido superar. Siempre he intentado subir de peso, pero ha sido misión imposible", ha apuntado. "Me he propuesto empezar a hacer deporte para, de una forma u otra, conseguir coger un poquito más de peso. Estoy segura de que me veis mejor como estoy ahora, yo sí lo hago", ha zanjado.