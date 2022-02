Ucraïna.- Belarra demana un alto el foc després de l'"agressió sense precedents" que "ha provocat Putin"

Així ho ha indicat la també secretària general de Podem a València, on ha fet una crida als països a acollir refugiats d'Ucraïna i ha expressat el seu desig que fructifique la via diplomàtica per a "posar fi, com més prompte millor, a la guerra".

Belarra ha reiterat que "la guerra mai és el camí" i ha asseverat que "el que està patint la població ucraïnesa és gravíssim, és una vulneració del dret internacional absolutament gravíssima" i ha instat a tots els països a "posar els seus esforços en una solució dialogada i pacífica al més prompte possible" perquè "les poblacions no patisquen més".

Preguntada per la seua posició respecte a que la Unió Europea envie armament a Ucraïna, Belarra ha remarcat que "allò fonamental és mantindre una posició comuna i una aposta clara per la desescalada" davant una situació que "no hem provocat nosaltres". Així, ha subratllat la necessitat de l'"avanç de les vies diplomàtiques per a posar fi com més prompte millor a aquesta situació d'escalada militar".

I és que ha lamentat que "tot el temps que es mantinga aquesta guerra en actiu, les conseqüències més dures les patirà la població ucraïnesa, russa i europea". Per açò, ha demanat "concentrar-se en què aquesta guerra acabe al més prompte possible".