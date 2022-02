Futbol.- L'Elx ven més de 20.000 entrades per al partit contra el FC Barcelona

Malgrat la derrota (3-0) contra el Llevant en la passada jornada, l'afició de l'equip alacantí ha respost de manera positiva degut a la bona marxa de l'equip de Francisco, actualment 8 punts per damunt del descens, en aquest inici de 2022 i la visita d'un Barça també en una bona dinàmica.

Els blaugrana van golejar (4-0) aquest diumenge a l'Athletic Club en el Camp Nou i han recuperat el seu lloc en la Lliga de Campions en detriment de l'Atlètic de Madrid, i amb un partit menys.

Segons va informar l'Elx, els abonats tindran la seua plaça reservada fins al 3 de març i els preus oscil·laran entre els 15 euros per als abonats en l'anell fins als 120 euros per als no abonats en la tribuna coberta.