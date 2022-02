El Consell designa nous vocals del ple del Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior

Per tant, s'ha nomenat vocal del Ple del Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior a Miguel Ángel Gómez Ruiz, en representació de l'alumnat de la Universitat Internacional de València; a Alexandra Bron com a representant de l'alumnat de la Universitat Europea de València; i a Lea Olcina Botella en representació de l'alumnat de la Universitat Politècnica de València.

El Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior és l'òrgan de consulta i assessorament del Consell, a través de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, així com l'instrument d'ajuda a la coordinació del Sistema Universitari Valencià, dels ensenyaments artístics superiors i de la formació superior.

Els membres del ple del Consell d'Universitats i Formació Superior que no ho siguen per raó de càrrec, són nomenats per un període de quatre anys i podran ser renovats per períodes successius d'igual durada.