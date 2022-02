Cvirus.- La presència de covid a les aules continua baixant i el 99,96% dels grups acaba febrer sense incidències

En concret, les autoritats sanitàries han determinat que, a data del passat divendres 25 de febrer, estigueren confinats un total de 15 grups de 12 centres educatius. Açò vol dir que el 99,4% dels centres educatius ha conclòs la setmana amb totes les seues aules en funcionament.

Durant la setmana passada s'ha determinat el confinament de 5 grups de 4 centres educatius. A més, s'han desconfinat 39 grups de 28 centres educatius i romanen confinats, de setmanes anteriors, 10 grups de 8 centres. Per tant, el total acumulat de grups confinats és de 15 aules de 12 centres educatius.

Amb aquestes xifres es constata que la presència del virus en les aules valencianes continua amb la seua tendència a la baixa, ja que en l'actualització del passat dilluns els centres amb totes les aules en funcionament eren el 98,2% i els grups confinats, 49.

D'acord a les dades més recents, el 0,3% del total de la població escolar d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP està confinada, ja que al 0,2% de l'alumnat que és positiu actiu cal sumar que, amb l'aplicació dels protocols i les mesures de seguretat, Salut Pública ha establit l'aïllament preventiu d'un altre 0,1% d'alumnes per haver sigut contacte estret amb positius.

Respecte al personal docent, el 0,4% està confinat. Dins d'aquest percentatge, al 0,3% del professorat que és positiu actiu cal sumar que, amb l'aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, un altre 0,1% es troba en aïllament preventiu.

Per províncies, el 99,7% dels centres educatius d'Alacant no té cap grup confinat. El 99,98% dels grups d'alumnes d'aquestes comarques rep classes presencials amb total normalitat.

Durant la setmana passada, en la província d'Alacant, s'ha confinat 1 grup d'un centre, s'han desconfinat 15 grups de 12 centres educatius i romanen confinats, d'altres setmanes, 2 grups d'un centre educatiu. Per tant, el total acumulat de grups confinats en les comarques d'Alacant és de 3 aules de 2 centres educatius.

Està confinat el 0,3% de l'alumnat perquè hi ha un 0,2 % que és positiu actiu més un altre 0,1% en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius. Quant al professorat, el 0,4% està confinat, ja que al 0,3% de docents positius actius cal afegir que un altre 0,1% es troba en aïllament preventiu per l'aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius.

Quant a la demarcació de Castelló, el 98,9 % dels centres educatius no té cap grup confinat. El 99,92% dels grups d'alumnes d'aquestes comarques fa classes presencials sense problemes.

Al llarg de la setmana passada, no s'ha confinat cap grup, s'han desconfinat 2 grups de 2 centres i romanen confinats, d'altres setmanes, 4 grups de 3 centres educatius. Per tant, el total acumulat de grups confinats en les comarques castellonenques és de 4 aules de 3 centres educatius.

AÏLLAMENT PREVENTIU

El 0,3% de l'alumnat està confinat perquè al 0,2% que és positiu se suma que hi ha un altre 0,1% en aïllament preventiu en ser contacte estret amb positius. Entre el professorat, un 0,4% es troba confinat, ja que al 0,3% de docents positius actius cal afegir que un altre 0,1% es troba en aïllament preventiu per l'aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius.

Finalment, a València, el 99,3 % dels centres educatius no té cap grup escolar confinat. El 99,96 % dels grups realitza classes presencials amb total normalitat. Durant la setmana passada, en la província s'ha determinat el confinament de 4 grups de 3 centres educatius, s'han desconfinat 22 grups de 14 centres educatius i romanen confinats, d'altres setmanes, 4 grups de 4 centres educatius. Per tant, el total acumulat de grups confinats en les comarques de València és de 8 aules de 7 centres educatius.

El 0,3% de l'alumnat està confinat perquè hi ha un 0,2% de positius actius més un altre 0,1% en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius. Quant al professorat, està confinant el 0,4%, ja que al 0,3% de docents positius actius cal afegir que hi ha un altre 0,1 % en aïllament preventiu per l'aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius.

Des de la Conselleria d'Educació recorden que les famílies poden informar-se sobre les mesures de seguretat establides en els centres educatius mitjançant el web 'aulasegura.es'. El portal inclou els protocols de seguretat, higiene, protecció i gestió de casos establits en els centres educatius per a fer front a la COVID-19 i respon preguntes freqüents que es generen. A més, disposa del centre d'atenció telefònica 900 300 555.