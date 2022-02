Mario Vaquerizo, sobre los rumores de su orientación sexual: "No soy bisexual; si lo fuera, no estaría con mi mujer"

Mario Vaquerizo y Alaska forma una de las parejas más estables del panorama rosa español. Los artistas, que llevan unidos 22 años, siguen cumpliendo tiempo juntos y, en paralelo, realizando sueños y metas profesionales.

De eso ha hablado el cantante de Nancys Rubias en una reciente entrevista. "Llevamos juntos 22 años, nuestra relación sigue muy viva, igual que el amor y el deseo", cuenta en Pronto. "Nos respetamos y nos dejamos nuestros espacios de libertad", dice, sorbe el secreto de su matrimonio.

Preguntado sobre si son pareja abierta, responde: "No. Tenemos un universo común, pero también nuestros propios mundos, en los que no necesariamente participa el otro. Lo que no significa que seamos lo que imagino que calificas como pareja abierta".

Mario, que se autodefine como una "mariquita inquieta", también es cuestionado por los recurrentes rumores sobre su orientación sexual que señalan que es bisexual, algo que niega. "No soy bisexual; si lo fuera, no estaría con mi mujer", justifica el artista y colaborador de televisión y radio.

"Y no me ofende que piensen que lo soy, lo que me molesta es que estén infravalorando a mi mujer. Olvi no va a estar muerta de inanición después de 22 años juntos…", argumenta al respecto Mario.

Sobre su gusto por la cerveza, asegura: "La dosifico bastante, no me paso el día bebiendo. Además, hago mucho ejercicio. Como decía Aristóteles, la virtud está en la justa medida de todo. Por eso tengo este cuerpazo, ¡ja, ja, ja! A mis casi 48, la madurez la veo como una virtud. Me siento mejor ahora que cuando cumplí 25. Estoy mejor, más guapo, más maduro y centrado, tengo las cosas más claras en mi vida y soy más profesional".