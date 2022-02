Gemma Pasqual presenta la candidatura a la presidència de l'AELC amb l'objectiu de "reforçar i promoure la visibilitat"

Així ho a manifestat la creadora en un comunicat, en què afirma també que té un "objectiu primordial: reforçar i promoure la visibilitat" del col.lectiu.

"Som l'associació d'escriptores i escriptors com ara Joan Fuster, Jaume Fuster, Maria Antònia Oliver, Isabel-Clara Simó, Avel·lí Artís-Gener, Vicent Andrés Estellés, Maria-Mercè Marçal o Enric Valor, entre altres. Elles i ells van assenyalar-nos la drecera que hem d'emprendre per a no rendir-nos i avançar", diu.

Pasqual subratlla que l'AELC és "passat, present i futur". "Soc conscient del llegat que tenim de qui ens han precedit, d'aquella cullereta simbòlica que va passar de Joan Fuster a Tísner, de les últimes presidències i de les que vindran. Perquè hem arribat a ser més de 1.650 sòcies i socis, som l'associació de referència per a qui ens dediquem a escriure en català, tinguem la procedència que tinguem", apunta.

VERTEBRACIÓ TERRITORIAL

Entre les seues propostes figura la vertebració territorial. En aquest sentit, creu que "cal una descentralització efectiva", compatible amb el fet de mantindre l'oficina central a Barcelona, que "permeta actuacions directes, concretes i orientades a les diverses problemàtiques de cada territori, sense deixar de banda les accions conjuntes que evidencien la unitat de la nostra associació".

La reivindicació dels drets laborals, prestigiar el patrimoni literari i un programa intergeneracional que "facilite el contacte entre les sòcies i els socis de diferents edats i de diferents territoris" son igualment apostes de la candidata.