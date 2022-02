Cvirus.- Les morts baixen un 50% i els contagis un 33% a les residències de la Comunitat Valenciana en una setmana

En concret, en aquest període s'han detectat 409 casos als centres residencials de persones majors a la Comunitat Valenciana, enfront dels 614 de la setmana anterior (-33,38%) i 77 treballadors s'han vist afectats, respecte dels 119 de la setmana anterior (-35,29%).

Així mateix, en aquest setmana s'han registrat 14 defuncions a residències de persones majors, davant de les 28 de la setmana passada, la qual cosa suposa una baixada del 50% enfront del 34,45% general de la Comunitat Valenciana.

El president d'Aerte, José María Toro, ha insistit a reclamar seguir flexibilitzant la situació a les residències i es permeta ocupar el 5% de les places residencials que segueixen bloquejades actualment i que impedeixen atendre més de 1.400 persones que necessiten accedir als servicis.

De fet, recalca que la taxa de mortalitat per covid19 a residències ha sigut inferior que la de les persones majors de 80 anys que vivien als seus domicilis. Així, amb aquestes dades actualitzades, la taxa de mortalitat per covid19 en residències, des de l'inici de la pandèmia, està en l'11,33%, 0,05 punts per davall de les persones majors de 80 anys que residixen en els seus domicilis a la Comunitat Valenciana.

"Les dades demostren que la protecció dels majors a residències ha sigut millor que les d'aquelles persones que es trobaven a les seues pròpies cases. La clau no estava en el model residencial, sinó a tindre la resposta sanitària a la malaltia que ha suposat la vacuna", ha apuntat.