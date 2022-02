Podemos sigue manteniendo el perfil bajo y el tono suave en relación a la actuación del Gobierno tras la invasión rusa de Ucrania, pero este lunes el partido morado se mostró crítico con la decisión de la UE de financiar con fondos europeos el envío de armamento a ese país. "No se puede hacer la guerra en el nombre de la paz", lamentó el portavoz del partido morado, Javier Sánchez Serna, si bien fuentes de Podemos matizaron posteriormente que la formación sí está a favor de enviar a Ucrania material defensivo, como cascos o chalecos antibalas.

Desde que Rusia comenzó la invasión de Ucrania el pasado jueves, Podemos ha mantenido una línea clara: ha condenado sin ambages la decisión del presidente ruso, Vladímir Putin, ha pedido que el conflicto se encauce a través de las vías diplomáticas y ha evitado elevar el tono contra la gestión del PSOE o contra los socios europeos. Este lunes, Sánchez Serna volvió a condenar el "ataque" del gobierno de Rusia y denunció que ha "violado el derecho internacional" y la Carta de las Naciones Unidas "invadiendo a otro país" soberano.

El portavoz de Podemos aseguró que "ahora lo importante, lo urgente, es parar los ataques y las muertes", y defendió que "la UE y España tienen que responder a este conflicto con el envío de asistencia humanitaria y habilitando las vías legales y seguras para acoger a los que huyen" de la guerra. Pero eso no implica, señaló Sánchez Serna, apoyar que se destinen 450 millones de euros al envío de material militar por parte de la UE a Ucrania. "Utilizar los fondos de la paz de la UE para rearmarse y reforzar esta escalada bélica no va en la línea de la distensión", planteó.

"Nosotros pensamos que ahora todos los esfuerzos de la comunidad internacional deben ir en el sentido de cuidar esos espacios de negociación que parece que se están abriendo" entre Rusia y Ucrania, que han acordado reunirse en Bielorrusia para iniciar conversaciones, apuntó Sánchez Serna. Y la "escalada bélica", dijo, "va en sentido contrario de la paz".

Podemos, en cualquier caso, defiende la actitud que -en palabras de Sánchez Serna- ha tenido hasta ahora el Gobierno: "Garantizar la ayuda humanitaria, garantizar vías legales y seguras para quienes huyen de este conflicto y buscar una paz duradera a través de la diplomacia y el diálogo". En el mismo sentido, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, evitó este lunes confirmar que España participará en el envío de armas europeas a Ucrania, si bien defendió la decisión de la UE "para continuar en la defensa justa" del país.

Las sanciones, contra "oligarcas"

Podemos, además, pide que el enfoque de las sanciones puestas en marcha estos días contra bancos, empresas y dirigentes rusos se centre en los "oligarcas" del régimen de Vladímir Putin y no en sectores como el bancario. "Hay sanciones que, en el pasado, no han servido", planteó Sánchez Serna, que señaló que las penalizaciones contra "los oligarcas y el poder económico ruso" podrían "ser más efectivas".

"A veces se pone el acento en bancos rusos y no en oligarcas que están financiando equipos de fútbol", ejemplificó el portavoz, que apuntó que, "como principio general, las sanciones enfocadas al pueblo no solo no son justas, sino que a veces no cumplen el objetivo que se persigue".

