Ucraïna.- El cardenal Cañizares presideix una missa per la pau a Ucraïna a la Catedral de València

El cardenal Cañizares convida tots els fidels de la diòcesi a participar en la missa de dilluns "per a resar tots junts, units per la pau" i a convocar i celebrar a les parròquies de la diòcesi misses i actes d'oració.

Igualment, l'arquebisbe ha oferit a la comunitat d'ucraïnesos catòlics a la diòcesi i al seu capellà "la total disposició de l'Església a València" para "tot allò que necessiten", i ajudar aquelles famílies que es desplacen per a fugir del conflicte i la guerra.

Per la seua banda, el capellà de la comunitat d'ucraïnesos catòlics a la diòcesi de València, Vasyl Boyko, anima a "estar units en aquest dolor, amb esperança i confiança en Déu" i agraeix tot el suport rebut, així com l'ajuda dels militars que "ens defenen arriscant la seua vida amb valentia perquè hi haja menys víctimes".