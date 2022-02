La Crida oficialitza "el ressorgir" de les Falles: "La flama està més encesa que mai"

"Hem tornat i ha tornat l'hora dels fallers i les falleres d'esperit o de casal, per als valencians i valencianes de cor o de naixement, per a totes les juntes locals de la Comunitat Valenciana i més enllà. Per als qui esteu lluny de la vostra terra, per a tots aquells que voleu conéixer la cultura valenciana i fallera", va exclamar la màxima representant de les festes, que va animar a gaudir de les celebracions "sempre amb responsabilitat".

La jove, que va estar acompanyada anit a les Torres de Serrans per la fallera major infantil, Nerea López, i l'alcalde de València, Joan Ribó, va pronunciar un emocionat discurs en què va celebrar aquest renàixer de la festa després dels estralls causats per la covid. "És el nostre ressorgir, un ressorgir en el qual la il·lusió és el motor, l'esperança és el cor i la passió és la flama, una flama que està més encesa que mai per la nostra estimada festa", va asseverar.

"Som milers de persones les que formem aquest gran col·lectiu faller, però també sou molts els que, a causa de diverses circumstàncies, heu pausat la vostra trajectòria fallera o encara no l'heu començat. Us anime que torneu i us aventureu en aquesta meravellosa festa perquè viure les Falles és el millor regal que us pot oferir aquesta ciutat perquè les Falles sempre seran el vostre casal i la vostra llar", ha instat.

I va concloure: "Fallers i falleres, mai oblideu que la fortalesa d'aquesta festa resideix en la unió de les nostres veus. Visca València i per sempre, visquen les Falles!".

"VITAMINA"

Prèviament, la fallera major infantil també va prendre la paraula per a dirigir-se especialment als més menuts -"vitamina" per a la festa- i donar la benvinguda a "les Falles de la il·lusió".

"Havíem de tornar -va dir- perquè és molta la gent que ens necessita per a poder gaudir amb la bellesa de les falles infantils que ens deixen bocabadats gràcies al treball dels artistes fallers; per a continuar omplint el cel i l'aire de València amb l'olor de la pólvora, la llum i els colors de l'art de la pirotècnia; perquè la música de banda i del tabal i la dolçaina facen de València un paradís de la cultura del poble".

"Perquè les nostres danses i folklore es conserven i es practiquen cada vegada més; perquè els ulls dels valencians i valencianes i de tots aquells els qui ens visiten es meravellen amb les formes i la lluentor de la nostra indumentària; perquè el valencià tinga sempre el seu lloc per a contar la bellesa de la festa i les nostres tradicions, la poesia, la declamació i el teatre i perquè les nostres comissions, tot i les adversitats, continuen avant, fent festa i germanor al casal i als carrers, exaltant el nostre esperit faller", va enumerar Nerea.

Per part seua, l'alcalde de València, Joan Ribó, es va dirigir als valencians i valencianes per a recordar que "és inevitable pensar en tot allò que hem viscut durant els últims mesos" i recordar que, "gràcies a l'esforç i responsabilitat del col·lectiu faller i de tota la societat, les Falles renaixeran de la flama".