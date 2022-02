Cultura.- La Filmoteca reivindica en un cicle el llegat "silenciat" de les directores pioneres del cine mut

El cicle s'inicia demà dimarts, 1 de març, a les 20.00 hores, amb laprojecció d'un programa de sis curtmetratges muts que va rodar ladirectora francesa Alice Guy als Estats Units entre 1911 i 1912. Lasessió i el cicle seran presentats al públic de la sala Berlanga perla tècnica del departament de Programació de La Filmoteca, NuriaCastellote.

Conformat per 'Greater Love Hath No Man' (1911), 'Falling Leaves'(1912), 'Making an American Citizen' (1912), 'Two Little Rangers'(1912), 'Algie the Miner' (1912) i 'The Girl in the Armchair' (1912),aquest programa de curts d'Alice Guy es podrà tornar a veure eldimecres 9 de març, a les 20 hores.

Divendres 11 de març, a les 20 hores, i el dimarts 22 de març, ales 18 hores, La Filmoteca projecta un segon programa de curtmetratgesd'Alice Guy, del qual formen part 'A Fool and His Money' (1912), 'TheHigh Cost of Living' (1912), 'The Coming of Sunbeam' (1913),'Matrimony's Speed Limit' (1913) i 'The Ocean Waif' (1916).

Amb la programació d'aquest cicle, l'IVC vol "reivindicar la tascasilenciada d'algunes de les primeres dones directores de cinema". "Alcontrari del que es podria pensar, donat l'oblit a què van serabocades per la historiografia canònica, la presència de les dones noera excepcional en els orígens de la indústria cinematogràfica,especialment en la nord-americana", destaca la institució cultural en un comunicat.

De fet, la primera pel·lícula de ficció que es coneix va ser dirigidaa França per una dona. Abans d'emigrar als Estats Units, Alice Guy(1873-1968) va dirigir en 1896 el curtmetratge 'La Fée aux Choux',basat en un cèlebre conte infantil.

Entre 1910 i 1920 els incipients estudis de Hollywood, sobretot laUniversal, comptaven entre les seues files amb no poques directores iguionistes, així com amb alguna productora. Durant el mes de març, LaFilmoteca de València programarà algunes de les pel·lícules mésdestacades d'aquestes primeres dones cineastes, entre les qualsfiguren la francesa Alice Guy i les nord-americanes Lois Weber i MabelNormand.

MÉS DE MIL PEL·LÍCULES

Amb una filmografia de més de mil pel·lícules, la directora, actriu iproductora francesa Alice Guy és, sens dubte, la més cèlebre de lespioneres del cinema. Contemporània dels germans Lumière i de GeorgesMéliès, es va avançar a aquest últim en la concepció d'un cinemanarratiu, encara que el director de 'Viatge a la Lluna' haja sigutconsiderat com el pare del cinema de ficció durant diverses dècades.

Després de dirigir diverses pel·lícules a França per a Gaumont duranttota una dècada (1896-1906), Alice Guy es va traslladar als EstatsUnits en 1907 a fi de continuar dirigint curtmetratges per a la filialnord-americana de la productora francesa. Tres anys més tard, vafundar la seua pròpia productora, Solax Company, amb la qual va gaudirde llibertat per a filmar pel·lícules de temàtiques i gèneres moltdiversos, com demostra la selecció de les seues obres incloses en elsdos programes que projecta La Filmoteca al març.

Guy va dirigir drames d'emotiu lirisme com 'Falling Leaves' i'westerns' com 'Greater Love Hath No Man' o 'Two Little Rangers', enels quals la cineasta fa gala d'un insòlit domini del cinema d'acció.En el seu cinema tampoc falta una perspectiva social, que aténqüestions com la immigració o la desigualtat de gènere en 'Making AnAmerican Citizen' i 'The Ocean Waif'.

Entre els mèrits que situen Alice Guy com una avançada a la seua època està el fet d'haver dirigit la primera pel·lícula protagonitzada per un personatge 'queer' en 'Algie the Miner'. També va ser pionera adirigir una pel·lícula interpretada íntegrament per actorsafroamericans en 'A Fool and His Money'.

Dijous 10 de març, a les 20.00 hores, La Filmoteca projecta unprograma de sis curtmetratges muts que va rodar l'actriu i directoranord-americana Lois Weber (1881-1939) entre 1911 i 1916. La sessióserà presentada al públic de la sala Berlanga per la tècnica deldepartament de Programació de La Filmoteca, Nuria Castellote.

Conformat per 'On the Brink' (1911), 'Fine Feathers' (1912), 'TheRosary' (1913), 'Suspense' (1913), 'Lost by a Hair' (1914) i 'IdleWives' (1916), aquest programa de curts de Lois Weber es podrà tornara veure el dijous 24 de març a les 18.00 hores.

ESCENA "PRODIGIOSA"

Entre els títols més destacats del programa figura 'Suspense', untrepidant curtmetratge d'acció que inclou una de les millorspersecucions del cinema de l'època. El seu domini del ritme i unaposada en escena prodigiosa situen Weber a l'altura dels directors quevan marcar el cinema americà dels anys deu: D. W. Griffith i Cecil B.DeMille.

Directora de grans èxits de taquilla i una de les cineastes millorpagades de Hollywood, Lois Weber no va tindre inconvenients a tractartemes molt polèmics per a la seua època com l'avortament i el controlde la natalitat, la pena de mort o l'alcoholisme i l'addicció a lesdrogues.

Diumenge 20 de març, a les 18.00 hores, i el dimecres, 23 de març, ales 20 hores, La Filmoteca projecta el llargmetratge 'El borrón' ('TheBlot', 1921), última pel·lícula que Weber va dirigir amb la seuapròpia productora i el seu més important èxit de taquilla.

Protagonitzat per les estreles del cinema mut Philip Hubbard, ClaireWindsor i Louis Calhern, 'El borrón' és un drama social molt modernper a la seua època, que se centra en dues famílies veïnes ambrecursos molt diferents, la d'un professor i la d'un ric empresari dela indústria del calçat.

La tercera pionera que es presenta en La Filmoteca al març és lanord-americana Mabel Normand (1892-1930). Igual que Guy i Weber,Normand va començar triomfant com a actriu; en el seu cas, gràcies alsseus papers còmics per a la companyia Keystone de Mack Sennett, on vacompartir cartell amb Charles Chaplin i Fatty Arbuckle, interpretant'Mabel', el personatge homònim amb què va aconseguir la fama.

Mabel Normand va aconseguir dirigir els seus propis curtmetratges,autèntiques joies del cinema còmic, entre els quals destaquen 'Mabel'sBlunder' (1914) i 'Aventuras extraordinarias de Mabel' ('Mabel'sStrange Predicament', 1914), la pel·lícula en què va aparéixer perprimera vegada el personatge del vagabund que faria famós Chaplin.

Dijous 24 de març, a les 20.00 hores, La Filmoteca projecta unprograma de tres curts de Mabel Normand, conformat per 'Aventurasextraordinarias de Mabel' (1914), 'Mabel's Blunder' (1914) i 'Charloten el cabaret' (1914). Aquest programa es podrà tornar a veure eldivendres 25 de març a les 18 hores i serà presentat al públic de lasala Berlanga per la tècnica del departament de Programació de LaFilmoteca, Áurea Ortiz.

En els pròxims mesos, La Filmoteca té previst continuar presentant les pel·lícules d'altres destacades pioneres del cinema com DorothyDavenport Reid, Cleo Madison, Marion E. Wong, Nell Shipman, Ruth AnnBaldwin, Lita Lawrence, Madeline Brandeis i Olga Preobrazhenskaia.