La zozobra de Manuela y Roberto por su gestación subrogada en Ucrania: "No sé cómo los sacaremos, pero iremos a por nuestros hijos"

Manuela Moreno y Roberto Rodríguez son un matrimonio de Leganés (Madrid) que hace dos años y medio inició un proceso para convertirse en padres por gestación subrogada (maternidad de alquiler) en Ucrania. Este lunes, a cinco días de la invasión rusa, la pareja acaba de recibir noticias de la mujer que va a dar a luz a sus mellizos, "Marcos y Luz", unos bebés que podrían nacer el 10 de marzo.

"Irina, la gestante, está bien", refiere Manuela, "está ingresada en una maternidad en Kiev, pero va a dar a luz en un sótano", se lamenta.

La llamada de uno de los responsables de la agencia con la que han contratado la subrogación ha traído cierta cierta calma a la pareja, pero las incertidumbres siguen acechando a este matrimonio, convencido de que la guerra retrasará aún más de lo esperado el encuentro con sus hijos.

Manuela y Roberto forman parte de un colectivo de diez parejas españolas con procesos de gestación subrogada a término en Ucrania. Se han agrupado bajo el paraguas de la plataforma de Protección de la Infancia Nacida en Georgia y Ucrania (Apingu) para reclamar al Gobierno de España protección para los hijos que van a nacer o que ya han nacido en ese país en guerra en los últimos días. Quieren que les faciliten la salida de los menores por los pasos fronterizos.

"A ratos te vienes abajo porque es muy angustioso pensar que tus hijos van a estar sin la protección de sus padres"

"Ahora es inviable ir a Ucrania", reconoce Manuela, "A ratos te vienes abajo porque es muy angustioso pensar que tus hijos van a estar sin la protección básica de sus padres. Sabemos que los van a cuidar, pero es que estarán viviendo sus primeros días en un sótano", se lamenta.

Una guerra que no vieron venir

Sin posibilidad de concebir debido a la extirpación del útero, Manuela cuenta por teléfono a 20minutos que en 2020 viajó a Kiev para dejar el material genético de su pareja e iniciar la subrogación. Explica que eligieron Ucrania porque, "a pesar de que EE UU es el paraíso de la gestación subrogada, tiene un coste altísimo y Ucrania se ajustaba más a lo que necesitábamos".

La agencia que asiste a Manuela y Roberto con los trámites les ha pedido que si hacen pública su situación no desvelen el nombre de los intermediarios. Sienten ser víctimas constantes de ataques por favorecer un proceso de maternidad ilegal en España (donde la madre es la que da a luz y la ley no contempla el pago por gestar) , por el que desde hace años los progenitores sufren trabas y retrasos a la hora de registrar la filiación de los menores.

Manuela dice que no imaginaron que la guerra llegara a las puertas de Kiev. "Sinceramente, el asistente en Ucrania, que es un hombre que vive allí con su familia, siempre nos dijo que teníamos que estar tranquilos porque no iba a pasar de la frontera del Donbás. Que Putin era así, que de vez en cuando se dejaba ver... pero los primeros sorprendidos de lo que está sucediendo son los que viven en Ucrania", explica.

Todavía ahora, con la capital cercada por los rusos, las agencias de subrogación en Ucrania envían a las parejas de futuros padres mensajes en tono tranquilizador. A Manuela y a Roberto es lo único que les mantiene en pie.

Acelerar los trámites

Si por ella fuera, Manuela sacaría del país a Irina, la mujer de 32 años que dará a luz a los mellizos, pero sabe que ella no quiere dejar Ucrania. "Aunque se metan con nosotros y nos criminalicen siempre nos ha movido y nos ha preocupado el bienestar de las gestantes. Estas mujeres han dejado a sus hijos y familias para este proceso y pensaban que en un plazo de un mes iban a volver, y ahora están en una situación en la que van a tener que parir y vivir un tiempo en sótanos".

"Nuestra esperanza es que esto se tranquilice y haya un mínimo de seguridad para viajar a por nuestros hijos, cuando nuestra vida no corra peligro. Cómo los vamos a sacar es lo que no sé", dice Manuela.

"Muchos se han ofrecido a acoger a las gestantes en sus casas, en España, pero ellas son las que no quieren venir. Tienen en Ucrania sus vidas, sus familias, y no quieren salir como refugiadas"

Manuela y Roberto alzan la voz ahora para que el Gobierno español les ayude a acelerar los trámites para traer a los niños. "No sé, un pasaporte exprés, un salvoconducto, algo que nos facilite sacar esos bebés de allí, que en Ucrania los registros ya no funcionan y la embajada está en mínimos".

Su temor principal es que les ocurra como a otra pareja que dio a luz el sábado. "Al estar en España, y no en Ucrania, a sus padres en la embajada les contestaron que no podían hacer nada. La niña está ahora en un limbo".

Que el conflicto no se prolongue

Santiago Agustín es consultor en una de las agencias de subrogación para españoles en Ucrania con más familias. En la actualidad tienen medio centenar de parejas esperando a ser padres por este método. "Están todos muy preocupados", reconoce. "Muchos se han ofrecido a acoger a las gestantes en sus casas, en España, pero ellas son las que no quieren venir. Tienen en Ucrania sus vidas, sus familias, y no quieren salir como refugiadas".

Agustín se muestra confiado en que la guerra no durará excesivamente. "Creo que no queda otra que esperar, que no va a durar mucho, tal vez esta semana se ha terminado. No han atacado la televisión o las comunicaciones". A los padres en España lo que les dice es que, a día de hoy, "la población civil en Kiev está resguardada, con alimentos y, sin querer frivolizar, no corren peligro".