La estratosférica cifra que podrían cobrar Jesulín y María José Campanario por la exclusiva de su nuevo hijo

La semana pasada, y después de mucho tiempo, de mucha espera y muchos rumores, Sálvame adelantó a todo el mundo consiguiendo las primeras imágenes en exclusiva de María José Campanario embarazada. En ellas se le puede ver la tripa, algo que intentó ocultar la odontóloga precisamente horas antes en unas fotografías que llevaba en exclusiva la revista Semana.

La odontóloga y Jesús Janeiro están llevando este embarazo con la total discreción. Ambos anunciaron que esperaban un nuevo hijo el pasado mes de diciembre, el que sería ya el cuarto del torero, tras Andrea, Julia y Jesús Alejandro.

Sin embargo, son pocas, por no decir ninguna, las apariciones públicas de la pareja hasta la fecha. Por eso, muchos medios han especulado con las causas de esta desaparición.

Tal y como explica Semana, que se hace eco del entorno de la pareja, se especula con "una exagerada cautela" por parte de la odontóloga, ya que, debido a que es un embarazo de riesgo por su edad y por la fibromialgia que padece, ha preferido mantenerse apartada de todo y así no dar explicaciones y que, a su vez, no le lleguen las especulaciones sobre su estado. "Parece que sea un tema tabú. No lo entendemos", dicen desde ese mismo círculo cercano.

Sin embargo, existen testimonios como el del periodista Carlos Otero que aseguran que el motivo de guardar de esta manera su intimidad es una posible exclusiva que estaría ideando la pareja.

Según contó en Viva la vida, Jesús y María José podrían estar negociando una suculenta exclusiva con su revista de cabecera, ¡Hola!, un reportaje fotográfico por el que podrían llegar a embolsarse 80.000 euros.

Esta cifra, siempre según el periodista, podría ascender incluso a los 100.000 euros si en la exclusiva apareciesen Julia y Jesús Alejandro, los otros dos hijos de la pareja.