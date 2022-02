Ben Affleck y Jennifer Lopez están buscando casa en Londres

Parece que Bennifer, el nombre con el que se conoce a la pareja, están buscando pasar una temporada en Londres. O, al menos, tener la posibilidad de escaparse siempre que quieran de Estados Unidos y el bullicio que dan Los Ángeles y Hollywood y relajarse en la campiña de Reino Unido, justo a las afueras de la capital inglesa.

Según ha informado una fuente al periódico Mail on Sunday, un equipo que cuenta con la total confianza de Ben Affleck y Jennifer Lopez les estaría buscando una casa perfecta para antes del verano. Como requisitos tienen en el equipo que se trate de una mansión y que esté a las afueras de Londres, aunque no tanto como para no poder permitirse ir rápidamente a cualquier sitio al que lo precisen.

"A las estrellas estadounidenses les encantan zonas como Richmond que, además de ser encantadora, está muy cerca del aeropuerto de Heathrow, a la par que también tiene pocos kilómetros de distancia con algunos de los grandes estudios de aquí, como Shepperton y Leavesden", ha contado el informante al citado medio.

Precisamente para Affleck sería perfecto si estuviese cerca del segundo de esos estudios, dado que, aseguran, a él le han ofrecido aparecer en la película sobre Barbie que dirigirá Greta Gerwig y protagonizará Margot Robbie y que se rodará en los estudios Leavesden de Warner Bros en Hertfordshire, lo que habría precipitado su decisión de un cambio de aires.

Además, sería una forma para JLo de quitarse cierta espina que tiene con la industria norteamericana. Precisamente hace poco lo comentaba ella misma en una entrevista: "Siempre he sentido que ese no era mi lugar. En parte es por ser puertorriqueña, del Bronx y mujer. Por no haber nacido en una familia con dinero. Por no conocer a nadie en el negocio".

Sea como fuere, la relación entre ambos ("feliz y saludable", como la definió la artista) no puede ir con mayor viento en popa y que esta segunda oportunidad que se han dado puede ser la definitiva. No por nada ya se habla de una posible boda entre ambos. "Ahora somos más adultos, más inteligentes, con más experiencia. Es una etapa diferente de nuestras vidas, en la que tenemos hijos, por lo que nos hemos vuelto más conscientes de todo", confesó en una entrevista Jennifer.