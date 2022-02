El TEM reivindica el poder de la paraula a través dels contes amb un cicle dedicat a la narració oral

En un món on la comunicació interpersonal es limita, cada vegada més, a les xarxes socials, les reunions online i l'excés de WhatsApp, la sala del Cabanyal-Canyamelar "obri una finestra a la paraula parlada i escoltada".

Després del confinament i l'obligada distància social, recuperar el tracte humà és imprescindible per a la nostra supervivència com a societat, i, per açò, l'espai cultural engegarà els pròxims 5 i 6 de març el projecte 'ConTEM i EscolTEM', "una reivindicació de la narració oral a través d'un dels grans tresors de la nostra cultura: els contes", expliquen els responsables del teatre en un comunicat.

El valencià Vicent Cortés és mestre de formació i contacontes de vocació. Al llarg de més de tres dècades, ha visitat biblioteques, escoles, hospitals, bars i fins a presons, i ha recorregut països com Mèxic, Cuba o Colòmbia delectant a l'audiència amb les seues històries.

Ell és el principal impulsor d'aquesta iniciativa que te l'objectiu de posar en valor "la calor i el color" de la tradició oral, "no per a aferrar-se a la nostàlgia d'un temps passat sinó per a no oblidar els valors de la paraula aquesta i escoltada".

Al seu torn, Cortés defèn que els contes "no són un luxe intel·lectual al que s'entreguen unes quantes persones, sinó una fatalitat de l'espècie humana que s'infiltra pertot arreu, a totes les capes de la societat i a totes les edats, amb resultats sorprenents". "En els inicis de la humanitat, els contes eren instruments per a entendre el món, i el primer mètode que els éssers humans hem utilitzat per a explicar el que som i la naturalesa de la realitat misteriosa, sorprenent i caòtica que ens envolta", afirma.

Des del migdia i fins a ben entrada la vesprada, el hall del TEM acollirà narracions a càrrec de reconeguts contacontes de la nostra comunitat, com a Almudena Francés, Eva Andújar o El Gran Jordiet, i també d'altres arribats des d'altres llocs de la geografia nacional, com la turolense Maricuela. Entre unes actuacions i unes altres, el públic tindrà la possibilitat de participar en uns col·loquis amb els propis artistes, a més d'assistir a la xarrada 'El cuento y la vida', a càrrec del veterà contacontes Carles Cano.