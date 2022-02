Ucraïna.- Comença l'operatiu per a l'evacuació a València de menors ucraïnesos i les seues mares

Aquest dimarts la presidenta de la Fundació, Clara Arnal, i un equip de l'organització es desplaçarà fins a la frontera de Polònia amb Ucraïna per a treballar en l'ajuda d'emergència i humanitària des d'allí. Tenen previst esperar als desplaçats que puguen arribar des d'Ucraïna per carretera en autobusos, i des de Polònia el trasllat en vols charter que se n'aniran completant fins a arribar a València, detalla la fundació en un comunicat.

Els evacuats seran menors acompanyats de la seua família, amb mares i àvies. Els pares no podran acompanyar-los, ja que els homes entre 18 i 60 anys no poden eixir d'Ucraïna.

La fundació ha optat per no evacuar a menors no acompanyats perquè el seu trasllat pot ocasionar problemes a les fronteres, ja que no estan permetent el pas de menors sols. A més, consideren "desolador" separar a les mares ucraïneses dels seus fills en una situació tan difícil com la qual estan vivint, declara la seua presidenta, Clara Arnal.

Per tant, els evacuats seran en general famílies, xiquets i xiquetes amb mares i àvies. A la seua arribada a València, en principi, aquestes famílies seran acollides per famílies valencianes que s'han oferit per a açò. Moltes d'elles ja realitzen acolliment de menors ucraïnesos des de fa anys amb els programes que realitza durant els estius l'ONG.

Des de la Fundació destaquen que les famílies valencianes han de saber que hauran d'acollir no solament als menors, sinó també a la seua família a la seua arribada a València, ja que no es podran separar nuclis familiars.

L'ONG amb les seues contraparts locals a Ucraïna estan organitzant les llistes de les persones que s'evacuaran, per a agrupar-les i traslladar-les en autobusos. Seran en primer lloc menors (amb els seus germans i mares) que ja tenen família d'acolliment a València per les seues estades anteriors.

També famílies desplaçades internes a Ucraïna i que van haver de fugir fa anys de la zona de Donbas, i que ara estan vivint un segon desplaçament. A més es portaran menors i famílies d'altres punts d'Ucraïna on la Fundació està realitzant projectes de cooperació amb ONG locals.

BOMBARDEJOS I TRENS COL·LAPSATS

Els bombardejos i la situació causada per la guerra, retardaran les dates previstes per a l'evacuació, i l'arribada a València. Moltes carreteres estan tallades i els trens col·lapsats i es pot tardar mes d'una setmana a arribar a la frontera.

Algunes famílies valencianes reben notícies dels menors que ja han acollit en altres ocasions amb la Fundació i els expliquen els horrors que estan vivint. És el cas de Dasha qui en un àudio enviat a la seua mare d'acolliment es pot escoltar l'esclat d'una bomba prop d'ella i després es va tallar la comunicació.

Durant hores de gran patiment la seua mare no va saber gens d'ella, fins que per fi va poder contactar de nou i comprovar que afortunadament Dasha estava bé, relaten els responsables de l'entitat.

La Fundació Juntos por la Vida està rebent donacions econòmiques a través del seu web per a fer front a l'ajuda d'emergència i humanitària que està realitzant.

Des de l'ONG subratllen el vincle solidari que hi ha entre la població ucraïnesa i espanyola, gràcies a l'acolliment de menors que, igual que aquesta organització, realitzen des de fa anys moltes associacions del nostre país, amb el suport de la fundació.