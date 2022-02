Comienza el operativo para la evacuación a València de menores ucranianos y sus madres

Este martes la presidenta de la Fundación, Clara Arnal, y un equipo de la organización se desplazará hasta la frontera de Polonia con Ucrania para trabajar en la ayuda de emergencia y humanitaria desde allí. Tienen previsto esperar a los desplazados que puedan llegar desde Ucrania por carretera en autobuses, y desde Polonia el traslado en vuelos charter que se irán completando hasta llegar a València, detalla la fundación en un comunicado.

Los evacuados serán menores acompañados de su familia, con madres y abuelas. Los padres no podrán acompañarlos, ya que los hombres entre 18 y 60 años no pueden salir de Ucrania.

La fundación ha optado por no evacuar a menores no acompañados porque su traslado puede ocasionar problemas en las fronteras, puesto que no están permitiendo el paso de menores solos. Además, consideran "desolador" separar a las madres ucranianas de sus hijos en una situación tan difícil como la que están viviendo, declara su presidenta, Clara Arnal.

Por tanto, los evacuados serán en general familias, niños y niñas con madres y abuelas. A su llegada a València, en principio, estas familias serán acogidas por familias valencianas que se han ofrecido para ello. Muchas de ellas ya realizan acogimiento de menores ucranianos desde hace años con los programas que realiza durante los veranos la ONG.

Desde la Fundación destacan que las familias valencianas deben saber que tendrán que acoger no solo a los menores, sino también a su familia a su llegada a València, puesto que no se podrán separar núcleos familiares.

La ONG con sus contrapartes locales en Ucrania están organizando las listas de las personas que se evacuarán, para agruparlas y trasladarlas en autobuses. Serán en primer lugar menores (con sus hermanos y madres) que ya tienen familia de acogida en València por sus estancias anteriores.

También familias desplazadas internas en Ucrania y que tuvieron que huir hace años de la zona de Donbas, y que ahora están viviendo un segundo desplazamiento. Además se traerán menores y familias de otros puntos de Ucrania donde la Fundación está realizando proyectos de cooperación con ONG locales.

BOMBARDEOS Y TRENES COLAPSADOS

Los bombardeos y la situación causada por la guerra, retrasarán las fechas previstas para la evacuación, y la llegada a València. Muchas carreteras están cortadas y los trenes colapsados y se puede tardar mas de una semana en llegar a la frontera.

Algunas familias valencianas reciben noticias de los menores que ya han acogido en otras ocasiones con la Fundación y les cuentan los horrores que están viviendo. Es el caso de Dasha quien en un audio enviado a su madre de acogida se puede escuchar el estallido de una bomba cerca de ella, tras lo que se cortó la comunicación.

Durante horas de gran sufrimiento su madre no supo nada de ella, hasta que por fin pudo contactar de nuevo y comprobar que afortunadamente Dasha estaba bien, relatan los responsables de la entidad.

La Fundación Juntos por la Vida está recibiendo donaciones económicas a través de su web para hacer frente a la ayuda de emergencia y humanitaria que está realizando.

Desde la ONG subrayan el vínculo solidario que hay entre la población ucraniana y española, gracias al acogimiento de menores que, igual que esta organización, realizan desde hace años muchas asociaciones de nuestro país, y que la fundación apoya.