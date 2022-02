'Secret Story' expulsa por sorpresa a su concursante más polémica: "Me dan igual las consecuencias"

Secret Story vivió este domingo una gala inédita en la que se produjo la sexta expulsión de la edición. La elegida por la audiencia para abandonar la casa fue Nissy, la hermana de Laila y una de las concursantes más polémicas y, a la vez, carismáticas de la edición.

"He tenido follones con varias personas y han unido todos sus apoyos y han ido a por mí. Estoy superorgullosa de haber estado aquí y haber sido yo. No me arrepiento de nada", dijo la ya exconsursante, nada más saber el veredicto del público.

Precisamente Laila y su gran amigo en el concurso, Álvaro, fueron los más afectados al ver que no entraba en la casa desde la sala de expulsiones. Mientras, el grueso de la casa, sí se alegraban de ello, algo que ya intuía la expulsada.

"Adrián, Colchero y Martita harán un festival. Me echará de menos mi hermana y pensar en ella me da mucha...", sostuvo.

Sobre su paso por el reality, dijo: "Soy una persona muy natural, no puedo callarme las cosas, me atormentan y perturban cuando las pienso y me dan igual las consecuencias".

Los tres salvados de la gala del domingo no pueden respirar tranquilos, ya que, aunque ellos no lo sepan, siguen nominados y este jueves uno de ellos abandonará la casa. Son Alatzne, Cora y Carlos.